Jennifer Lawrence revela cómo ha sido volver con Josh Hutcherson a ser Katniss y Peeta en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Jennifer Lawrence ha entusiasmado a los seguidores de todo el mundo al hablar abiertamente sobre su regreso a la franquicia que la llevó a la fama global.

Y es que la actriz vuelve a interpretar a la icónica Katniss Everdeen en la esperada precuela Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Sunrise on the Reaping), compartiendo pantalla de nuevo con Josh Hutcherson (Peeta) y Woody Harrelson (Haymitch Abernathy).

Durante su participación en el episodio del podcast Call Her Daddy, la intérprete calificó la experiencia como algo "Increíble", sincerándose sobre la fuerte carga sentimental que vivieron en el plató: "Fue muy emotivo. Josh y yo no fuimos al baño sin abrazarnos. Fue precioso".

La película supone el primer reencuentro ante las cámaras de los tres actores desde el estreno de Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 en 2015, tras haber liderado juntos las cuatro entregas originales entre 2012 y 2015.

La actriz destacaba la familiaridad del rodaje al rodearse de las mismas caras de siempre: "Fue una locura porque era el mismo equipo. Eran los mismos cámaras, el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces porque lo aprecio mucho, y Josh y Woody".

Asimismo, quiso ilustrar con humor cómo la estrecha relación entre los tres intérpretes se mantiene intacta a pesar del tiempo: "Obviamente, Woody entró sin invitación por la ventana de mi habitación de hotel, porque no sería lo mismo si hubiera respetado los límites y hubiera usado la puerta", bromeaba sobre Harrelson.

Katniss Everdeen | Lionsgate

El hermetismo en torno a esta reaparición ha sido absoluto durante meses. Aunque Deadline avanzó la vuelta de Lawrence y Hutcherson en diciembre de 2025, Lionsgate rechazó hacer comentarios y los propios actores mantuvieron el secreto.

En enero de 2026, durante el podcast Happy Sad Confused, el periodista Josh Horowitz le sugirió tantear al director Francis Lawrence para volver a la saga, a lo que la actriz respondió con timidez y evasivas: "Tal vez ya lo hayamos hecho".

Este regreso cumple un deseo manifiesto de la ganadora del Oscar, quien en 2023 ya había expresado a Variety sus ganas de volver: "Si Katniss pudiera volver a mi vida, sin duda alguna".

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha se ambienta 24 años antes de la historia original y retrata el Quincuagésimo Juego del Hambre, donde compiten el doble de tributos. La película llegará a las salas de cine el próximo 20 de noviembre.