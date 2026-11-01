EFECTO MARIPOSA
Martin Scorsese culpa a Seth Rogen de arruinar su película sobre Cleopatra con Angelina Jolie: "Iba a ser una locura"
Martin Scorsese ha asegurado que Seth Rogen fue el culpable de que la película que iba a hacer sobre Cleopatra, y que iba a protagonizar Angelina Jolie, fuera cancelada.
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Martin Scorsese cuenta con una de las mejores filmografías de la historia del cine con películas como Taxi Driver, Uno de los nuestros, Toro salvaje o La edad de la inocencia.
Pero a la lista de obras maestras que ha rodado el director, se le podría haber unido un título muy distinto a todo lo que había hecho hasta la fecha.
Corría el año 2014 cuando estaba entre sus planes dirigir un biopic sobre Cleopatra protagonizado por Angelina Jolie, pero nunca llegó a filmarla. ¿El problema? Seth Rogen.
Así lo ha reconocido el cineasta en una conversación con su hija, Francesca, en la nueva serie de vídeos Crafty de Tribeca.
"En un principio íbamos a hacer Cleopatra, pero se burlaron de Kim Jong Un, se enfadó y lo hizo volar todo por los aires en Columbia", dijo el director de El lobo de Wall Street. "Seth Rogen, ¿verdad? Y entonces se enfadó, y eso arruinó Cleopatra", señaló entre risas.
"Íbamos a hacerlo", dijo, señalando que Eric Roth iba a escribir el guion. "Angelina Jolie. Íbamos a hacerlo. Iba a ser Cleopatra VII. Iba a ser una locura", añadió.
"¡Seth, arruinaste Cleopatra!", dijo la hija del director en broma. "Estoy furiosa", a lo que Scorsese respondió: "Bueno, díselo a Seth, porque lo arruinaron todo. Solo porque Kim Jong Un no tiene sentido del humor".
Scorsese se refería a la polémica película de Rogen y James Franco, La entrevista, cuya historia giraba en torno a una misión de infiltración para asesinar al líder norcoreano Kim Jong Un.
La película provocó una amenaza del gobierno norcoreano y, posteriormente, un ciberataque masivo contra Sony Pictures que filtró correos electrónicos privados e información confidencial sobre el estudio.
Entre los mensajes expuestos, uno entre los productores Scott Rudin y Amy Pascal, de Sony, calificaban a Jolie de "mocosa mimada con poco talento", lo que hizo estallar el proyecto.
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