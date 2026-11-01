Martin Scorsese culpa a Seth Rogen de arruinar su película sobre Cleopatra con Angelina Jolie: "Iba a ser una locura"

Martin Scorsese cuenta con una de las mejores filmografías de la historia del cine con películas como Taxi Driver, Uno de los nuestros, Toro salvaje o La edad de la inocencia.

Pero a la lista de obras maestras que ha rodado el director, se le podría haber unido un título muy distinto a todo lo que había hecho hasta la fecha.

Corría el año 2014 cuando estaba entre sus planes dirigir un biopic sobre Cleopatra protagonizado por Angelina Jolie, pero nunca llegó a filmarla. ¿El problema? Seth Rogen.

Seth Rogen en Cannes | Gtres

Así lo ha reconocido el cineasta en una conversación con su hija, Francesca, en la nueva serie de vídeos Crafty de Tribeca.

"En un principio íbamos a hacer Cleopatra, pero se burlaron de Kim Jong Un, se enfadó y lo hizo volar todo por los aires en Columbia", dijo el director de El lobo de Wall Street. "Seth Rogen, ¿verdad? Y entonces se enfadó, y eso arruinó Cleopatra", señaló entre risas.

"Íbamos a hacerlo", dijo, señalando que Eric Roth iba a escribir el guion. "Angelina Jolie. Íbamos a hacerlo. Iba a ser Cleopatra VII. Iba a ser una locura", añadió.

Martin Scorsese | Cordon Press

"¡Seth, arruinaste Cleopatra!", dijo la hija del director en broma. "Estoy furiosa", a lo que Scorsese respondió: "Bueno, díselo a Seth, porque lo arruinaron todo. Solo porque Kim Jong Un no tiene sentido del humor".

Scorsese se refería a la polémica película de Rogen y James Franco, La entrevista, cuya historia giraba en torno a una misión de infiltración para asesinar al líder norcoreano Kim Jong Un.

James Franco y Seth Rogen en La entrevista | Cordon Press

La película provocó una amenaza del gobierno norcoreano y, posteriormente, un ciberataque masivo contra Sony Pictures que filtró correos electrónicos privados e información confidencial sobre el estudio.

Entre los mensajes expuestos, uno entre los productores Scott Rudin y Amy Pascal, de Sony, calificaban a Jolie de "mocosa mimada con poco talento", lo que hizo estallar el proyecto.