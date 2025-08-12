El pesar de Brad Pitt tras la muerte de su madre quien llevaba 9 años sin ver a sus nietos: "¿Angelina, dónde está tu corazón?"

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron una de las parejas más famosas de Hollywood hasta su separación en 2016. Pero tras su romper su matrimonio iniciaron una batalla legal que ha dado como resultado que el actor no tenga relación con sus hijos.

En medio de este conflicto, Brad ha vivido la dolorosa muerte de su madre, Jane Etta Pitt, quien falleció el pasado martes 5 de agosto a los 84 años. La complicada relación entre Brad y Angelina también afectó a la relación de la madre del actor con sus nietos.

Fuentes cercanas culpan a Jolie por su "intransigencia": "Lo más desgarrador es que Angelina mantuvo a los niños lejos de sus padres, de sus propios abuelos", decían al Daily Mail.

Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Vivienne, Knox, Maddox, Shiloh, Pax y Zahara en el aeropuerto de Los Angeles en 2014 | Cordon Press

"Una cosa es que ella no quiera tener contacto, pero, ¿Qué pasa con los niños?", planteaban las fuentes.

En su obituario, publicado en el Springfield News-Leader, se hablaba de cómo los pequeños la llamaban cariñosamente "abuelita" y cómo "su amor por el arte se convirtió en un vínculo preciado entre ella y sus nietos durante las sesiones de manualidades y las lecciones de pintura que crearon recuerdos duraderos".

De sus catorce nietos, Jane llevaba sin ver a los seis hijos de Brad desde hacía 9 años, justo cuando el actor y Angelina comenzaban a distanciarse.

Brad Pitt con su madre, Jane Etta, y sus hijos Maddox, Pax y Shiloh | Gtres

"La pregunta que Brad tiene, y que todos nos hacemos, es: ¿Angelina, dónde está tu corazón? ¿Vas a seguir amargada el resto de tu vida?", añadían las fuentes internas.

Mientras Brad Pitt lidia con el dolor de la pérdida de su madre, sigue intentado retomar la relación con sus hijos, algo que su madre no ha podido hacer.