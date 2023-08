Los ostentosos detalles de la boda de Jennifer Aniston y Brad Pitt, revelados 23 años después

Las bodas de Hollywood siempre han sido un foco de interés mediático, y hay parejas que muestran todos los detalles del gran enlace y otras que lo mantienen en la más absoluta intimidad (de sus 200 invitados).

La boda de Jennifer Aniston y Brad Pitt fue hace más de 20 años, pero eso no ha impedido que vuelva a copar titulares cuando uno de los asistentes, Michael Rapaport, se ha animado a dar detalles sobre cómo fue el enlace.

Jennifer Aniston y Brad Pitt | Gtres

Rapaport ('Atípico', 'Solo asesinatos en el edificio') lleva toda la vida en la industria, y ha coincidido con ambos actores en su carrera; con Aniston en 'Friends' y Pitt en la cinta 'True Romance'.

En el programa de Andy Cohen, a colación de lujosos servicios en una boda, Michael recordaba con naturalidad:

"Siempre que vayas a servir caviar, cuenta conmigo. Estuve en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Tenían una pared de caviar. Todavía tengo del que me guardé", bromea.

"Llevo 23 años comiéndome el caviar", añade, y Andy Cohen le insiste en hablar más sobre la vida.

"Billy Preston actuó", cuenta también Rapaport. "Mucho dinero ahí", reconoce.

Brad Pitt y Jennifer Aniston durante su reencuentro en los SAG Awards 2020 | Getty

No importa los años que pasen, que cuando se trata de los lujosos eventos de los actores de la 'A-List', siempre seguirán interesando a los fans. Pitt y Aniston se casaron en el 2000 y se separaron en 2005.

Los rumores de la infidelidad de Brad Pitt con Angelina Jolie fueron conocidos en el mundo entero y también las especulaciones sobre los problemas en su matrimonio por no haber concebido hijos. Con el tiempo Aniston se ha sincerado sobre lo dura que fue esa etapa en la que la gente la criticaba por "no darle hijos" al actor mientras ella se sometía a todo tipo de tratamientos de fertilidad que no resultaron. Puedes recordarlo en el vídeo de arriba.