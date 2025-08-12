ACTRICES QUE COMPARTEN EX
Jennifer Aniston revela que fue a la "fiesta de compromiso" de Brad Pitt con Gwyneth Paltrow y que, ahora, hablan sobre su ex
Unidas por un ex en común del calibre de Brad Pitt, Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow han transformado lo que podría haber sido un motivo de rivalidad en una amistad.
Brad Pitt ha sido un capítulo importante en la vida de dos de las actrices más reconocidas de Hollywood: Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston. Lejos de enemistarlas, su ex en común ha dado paso a una relación cordial e incluso amistosa entre ambas
Paltrow mantuvo un romance con él a mediados de los años 90, llegando incluso a comprometerse en 1996 antes de que la relación terminara un año después.
Años más tarde, en el 2000, Pitt se casó con Aniston, matrimonio que duró hasta 2005 y cuya ruptura se convirtió en uno de los episodios más mediáticos del momento.
Ahora, Jennifer y Gwyneth mantienen contacto, comparten consejos y no tienen reparos en mencionar a Pitt en sus conversaciones, tal y como ha confesado la protagonista de Friends a Vanity Fair.
Cuando le preguntaban directamente si entre ellas hablan sobre el actor, Aniston no dudaba en responder: "Ah, por supuesto. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Somos mujeres...".
"Ironías aparte, fui a su fiesta de compromiso con Brad", decía la actriz de Friends con humor y naturalidad recordando la paradójica escena.
Lejos de tratarse de un tema incómodo, la actriz ha explicado que sus charlas van más allá: "Siempre estamos intercambiando consejos: '¿Qué estás usando para esto? ¿Qué estás usando para aquello? ¿Tienes un nuevo médico para eso?'".
La estrella de Friends también ha reflexionado sobre la cobertura mediática que tuvo su ruptura con Pitt, marcada por titulares que hablaban de un "triángulo amoroso" con Angelina Jolie.
"Fue una época tan jugosa de leer para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían la prensa sensacionalista. Es una lástima que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé a lo personal", ha admitido.
Pese al dolor que le causó aquel momento, Aniston se ha sincerado sobre cómo logró seguir adelante: "Simplemente levántate por las botas y sigue caminando, chica", se decía a sí misma.
Tanto Aniston como Paltrow han seguido caminos personales y profesionales muy distintos, pero su relación sigue estando presente y libre de tensiones por el pasado.
