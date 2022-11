Jennifer Aniston, muy clara ante los rumores de que Brad Pitt rompió con ella "porque no le di hijos"

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados durante cinco años, desde el año 2000 hasta el 2005. Un tiempo donde la pareja se convirtió en la más famosa y querida de Hollywood. Tras su ruptura Brad Pitt empezó a salir, al poco tiempo, con Angelina Jolie con la que tuvo seis hijos, tres adoptados y tres biológicos.

El final del matrimonio entre Jennifer Aniston y Brad Pitt dejó a todo el mundo conmocionado, ya que nadie esperaba que se acabara su amor. Muchas fueron las especulaciones que se hicieron entonces sobre los motivos de su ruptura, pero la más extendida fue que Jennifer Aniston estaba centrada en su carrera y no había tenido hijos con Pitt.

Ahora, Jennifer Aniston ha abordado por primera vez este tema en una sincera entrevista para la revista 'Allure' donde habla abiertamente los problemas que atravesado para ser madre.

"Simplemente me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", dice sobre la presión a la que se ha visto sometida durante décadas porque no era madre.

Respecto a su no maternidad con Brad Pitt y el final de su matrimonio dice sin pelos en la lengua: "Y la razón por la que me dejó mi marido, por la que rompimos y acabamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo. Absolutas mentiras. No tengo nada que esconder en este punto".

Ahora, a los 53 años, Aniston asegura que siente "cero remordimientos" por no haber sido madre e incluso está "un poco de alivio". Pero asegura que en el pasado fue algo muy doloroso pues desde lo medios la tachaban de "egoísta" por centrarse en su carrera.

Actualmente, Jennifer y Brad tienen una relación muy buena como hemos podido comprobar en multitud de ocasiones, una de las últimas veces de forma pública cuando se reencontraron en los SAG Awards de 2020 donde se fusionaron en un tierno abrazo delante de todo el mundo.

Brad Pitt y Jennifer Aniston durante su reencuentro en los SAG Awards | Getty

