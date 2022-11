"No tengo miedo a morir": Jane Fonda se sincera sobre su cáncer en pleno tratamiento

Jane Fonda no deja que nada le pare. Después de ser diagnosticada por segunda vez con cáncer, la actriz conocida por 'Barbarella' (1968) y más recientemente por 'Grace y Frankie' ha actualizado sobre su estado de salud.

La legendaria actriz padece la enfermedad de Hodgkin y, aunque es un cáncer "muy tratable", según publicó ella misma en Instagram cuando lo anunció, sus seguidores están muy preocupados.

La actriz de 84 años ya ha empezado el tratamiento de quimioterapia y ha dejado claro en una entrevista con 'ET' que la muerte no es algo que le atormente.´

"No tengo miedo a morir, estoy lista, he tenido una gran vida", confesaba. Eso sí, aunque sonara a despedida, la actriz dice que se encuentra bien y que no quiere irse pero sabe que en algún momento pasará.

La hija del mítico Henry Fonda no solo se encuentra bien físicamente si no que parece sentirse mentalmente fuerte y con energía.

Es más, a finales de octubre compartía en su Instagram, que cuenta con dos millones de seguidores, una foto con algunos amigos donde se le veía muy sonriente y con muchas ganas de seguir disfrutando de la vida.

Y es que a Jane Fonda aún le quedan muchas batallas por librar y muchos proyectos que filmar.

