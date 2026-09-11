Estrenos de cine del 11 de septiembre: Nicole Kidman y Sandra Bullock brillan en Prácticamente magia 2

Prácticamente magia 2

Sandra Bullock y Nicole Kidman, bajo la dirección de Susanne Bier, protagonizan la nueva adaptación cinematográfica de la saga de brujería y fantasía de Alice Hoffman. Prácticamente magia 2 vuelve a un mundo impregnado de travesuras a la luz de la luna y poderosa magia ancestral, en el que las hermanas Owens deben enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con desintegrar a su familia de una vez por todas.

Duración: 130 minutos.

Un plan perfecto

Leo Harlem, Jordi Sánchez, Raquel Guerrero y Ernesto Sevilla protagonizan Un plan perfecto, una comedia familiar en la que los Ibáñez son un fracaso como familia. Están arruinados, sin ilusión por la vida y su convivencia familiar es un desastre. Cuando están a punto de ser desahuciados por el banco, descubren en el sótano de su casa que alguien cavó un túnel con la idea de robar el banco de enfrente. Entre conflictos familiares, situaciones disparatadas y un atraco en el que todo parece salir mal, descubrirán que al final de ese túnel les espera algo mucho más importante que un botín millonario.

Duración: 93 minutos.

El nido

El nido es un thriller psicológico dirigido por Hugo Stuven y protagonizado por Michelle Jenner, Luisa Gavasa y Pablo Derque, en la que su protagonista vive obsesionada con proteger a su familia del aterrador mundo exterior. Para ello, mantiene encerrados en su casa a su madre y a su hijo pequeño. Todo parece estar en orden hasta el día en que llega Velasco, un hombre capaz de despertar en Marta la oscuridad que esconde dentro.

Duración: 109 minutos.

Bad Apples

Jonatan Etzler dirige Bad Apples en la que María, una maestra de primaria que se esfuerza por motivar a una clase de niños de diez años, se ve obstaculizada por un alumno rebelde y caótico. Con su carrera en juego y el comportamiento del niño volviéndose incontrolable, toma una serie de malas decisiones que la llevan a llevarse accidentalmente a esta "manzana podrida" a su casa y encerrarlo allí.

Duración: 99 minutos.

Forastera

Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias, es una película sobre las consecuencias del duelo familiar con Zoe Stein, Lluís Homar, Núria Prims, Marta Angelat, Nonni Ardal y Martina García en el reparto.

Duración: 97 minutos.

Mother's Baby (La semilla)

Mother's Baby, de Johanna Moder, llega a los cines con una historia centrada en la maternidad y en los vínculos que se establecen en torno al nacimiento de un hijo. La película aborda las consecuencias de un encuentro que pondrá a prueba las relaciones entre sus protagonistas y plantea cuestiones relacionadas con la identidad, la maternidad y los límites de los vínculos familiares.

Duración: 107 minutos.

Lionel

Lionel, ópera prima de Carlos Saiz, llega a los cines con una historia sobre el reencuentro entre un padre y su hijo. Lionel, que está a punto de perder la pensión de orfandad con la que vive, acepta acompañar a su padre en un viaje en coche desde Murcia hasta Francia para visitar a su hermana. El trayecto hará aflorar las tensiones y heridas del pasado y pondrá a prueba la relación entre ambos.

Duración: 95 minutos.