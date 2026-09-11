Gwyneth Paltrow revela la verdad sobre su vela con olor a su vagina y cómo nació la idea

Gwyneth Paltrow ha desvelado los detalles ocultos detrás de uno de los productos más sonados de su marca Goop.

Durante su intervención en el podcast Friends Keep Secrets, presentado por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, la actriz ha explicado varios aspectos de su vida personal y profesional.

Ha comentado temas personales como su relación con Brad Pitt en los 90 y otros puntos muy sonados como el hecho de cómo su particular sentido del humor convirtió la vela This Smells Like My Vagina (Esto huele como mi vagina) en un fenómeno de ventas que agotó existencias al instante.

La fundadora de Goop comenzó detallando sus gustos olfativos antes de relatar la anécdota: "Me gustan las cosas que huelen un poco inusuales. Me gustan los aromas amaderados, a cuero. Nuestro primer perfume se llama Church; huele a incienso".

Gwyneth Paltrow | Cordon Press

La intérprete se encontraba trabajando con el perfumista Douglas Little en busca de una fragancia "terrosa" (seleccionando notas entre hojas de tomate y algas marinas) cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo: "Tengo un sentido del humor muy particular, y nadie conoce esa faceta mía. Y le dije, en broma: 'Bueno, esta huele a mi vagina'".

Lo que la actriz concibió como un chiste fue interpretado por Little como una idea "brillante": "Así que pensó que hablaba en serio, e hizo una vela llamada 'Esto huele a mi vagina', y mi equipo compró la vela".

Lanzada al mercado en 2020 a través de una colaboración entre Goop y la firma Heretic, la vela (compuesta por bergamota cítrica, geranio, rosa de Damasco, absoluto de cedro y semilla de ambreta (se comercializó por 75 dólares).

"Pensé que estaba bromeando y, en fin, el resto es historia. Definitivamente no olía a mi vagina", confesaba entre risas.

Gwyneth Paltrow en 'The Tonight Show' con Jay Leno | Cordon Press

Pese a su enorme éxito, la marca retiró el producto tras tres años de comercialización: "Se hizo tan popular que dejamos de venderlo porque distraía a la gente de lo que estábamos haciendo", aclaró.

Sin embargo, muchos fans han cuestionado su implicación real en la gestión de la empresa con comentarios en plataformas como Reddit: "Es posible que tenga poca participación en el funcionamiento diario del negocio", señaló un usuario.

Desde su fundación en 2008, Paltrow ha transformado Goop en un imperio multimillonario con equipo a tiempo completo y líneas propias como G. Label by Goop. No obstante, la marca (que ha vendido productos como esterillas de terapia de calor de 1.000 dólares o aceites sexuales de 55 dólares) ha estado siempre rodeada de polémica.