¿Ha desvelado David Harbour un spoiler sobre el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday?

David Harbour podría haber puesto en peligro uno de los secretos mejor guardados de la nueva película de Marvel Studios.

A raíz de una extensa entrevista concedida por el actor a Variety, la estrella de Stranger Things ha insinuado un momento clave de Vengadores: Doomsday relacionado con el personaje de Robert Downey Jr.

Cuestionado por el medio para que recitase una frase de la película fuera de contexto, Harbour señaló a cámara e impostó su característico acento ruso para pronunciar: "Tú... eres Tony Stark".

Robert Downey Jr. vuelve para Vengadores: Doomsday | Gtres

Aunque cabe la posibilidad de que el intérprete de Alexei Shostakov estuviera bromeando, la frase sugiere un giro argumental de gran importancia.

La opción más factible es que su personaje pronuncie esas palabras en una escena donde Victor Von Doom se quite su máscara.

Dado que Robert Downey Jr. dio vida a Iron Man durante más de una década antes de su salida en Vengadores: Endgame, los fans han especulado sobre cómo se justificará en pantalla que el mismo actor encarne al icónico villano de los Cuatro Fantásticos.

La filtración indicaría que los propios héroes del UCM reconocerán la cara de Stark en Doom, respaldando la teoría de que el personaje de la Tierra-828 es en realidad una variante multiversal.

Doctor Doom en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

El otro posible contexto es un posible spoiler aún mayor: el regreso de Tony Stark. Aunque sería poco probable ya que el personaje murió al final de Endgame.

Por otro lado existe una tercera hipótesis, aún más impactante y posible, como el retorno de una versión alternativa del propio Tony Stark.

Con una trama centrada en la colisión de múltiples realidades paralelas (incluyendo las del universo Fox y Los Cuatro Fantásticos), no se descarta que Downey Jr. pueda interpretar a una variante heroica de Iron Man procedente de otro universo además de al temible Doctor Doom.

La respuesta definitiva a las palabras de Harbour se desvelará con el estreno de Vengadores: Doomsday el próximo 18 de diciembre.