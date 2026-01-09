ESTUVIERON 13 AÑOS CASADOS
Demi Moore revela el llamativo ritual de Bruce Willis durante su matrimonio: "Lo hizo durante años"
Demi Moore y Bruce Willis estuvieron 13 años casados. Un matrimonio que, si bien terminó, dio paso a una bonita amistad entre ambas estrellas. Ahora, la actriz ha revelado un curioso ritual que Bruce Willis hacía año tras año.
Bruce Willis y Demi Moore fue una del las parejas más populares de Hollywood durante la década de los 90. Las dos estrellas estuvieron casadas 13 años, concretamente entre 1987 y el 2000; sin embargo, el divorcio entre ambos no supuso el fin de su relación.
Willis y Moore han sabido mantener una bonita amistad durante décadas y se los ha podido ver juntos en incontables ocasiones. Incluso ahora, que el actor sufre demencia y se ha retirado de la vida pública, la protagonista de La sustancia sigue visitándolo y compartiendo momentos con él.
Este vínculo, ya irrompible, se forjó en buena parte durante su matrimonio. Una época que ahora Moore ha recordado con nostalgia, aprovechando el estreno de Song Sing Blue: Una canción para dos.
La nueva película de Hugh Jackman y Kate Hudson cuenta la historia de un grupo tributo a Neil Diamond: El emblemático cantante que marcó varias generaciones con canciones como Forever in blue jeans o Sweet Caroline y del que el propio Bruce Willis era un auténtico fan.
"Bruce amaba a Neil Diamond", comienza explicando su exmujer. Una afición que el actor llevó siempre consigo durante su época de casados.
"Cuando empezamos, un día puso a Neil Diamon a todo volumen y yo estaba en plan: ¿Qué haces?", continúa en sus declaraciones a Daily Mail antes de exponer el ritual de Willis: "Él me contestó que era el Día de Neil Diamond y puso a Neil todo el día. Lo hizo durante años".
"Era un gran fan de Neil y yo también", sentencia Moore. Unas palabras que, dentro del contexto actual de Bruce Willis, resultan de lo más emotivas.
Song Sung Blue: Canción para dos ya se ha estrenado en los cines y promete ser un nuevo derroche de música y espectáculo en la gran pantalla. Una cinta que está hecha para rendir homenaje al eterno Neil Diamond, como bien hacía Bruce Willis año tras año.
