Demi Moore revela el llamativo ritual de Bruce Willis durante su matrimonio: "Lo hizo durante años"

Bruce Willis y Demi Moore fue una del las parejas más populares de Hollywood durante la década de los 90. Las dos estrellas estuvieron casadas 13 años, concretamente entre 1987 y el 2000; sin embargo, el divorcio entre ambos no supuso el fin de su relación.

Willis y Moore han sabido mantener una bonita amistad durante décadas y se los ha podido ver juntos en incontables ocasiones. Incluso ahora, que el actor sufre demencia y se ha retirado de la vida pública, la protagonista de La sustancia sigue visitándolo y compartiendo momentos con él.

Bruce Willis y Demi Moore en los Globos de Oro de 1990 | Cordon Press

Este vínculo, ya irrompible, se forjó en buena parte durante su matrimonio. Una época que ahora Moore ha recordado con nostalgia, aprovechando el estreno de Song Sing Blue: Una canción para dos.

La nueva película de Hugh Jackman y Kate Hudson cuenta la historia de un grupo tributo a Neil Diamond: El emblemático cantante que marcó varias generaciones con canciones como Forever in blue jeans o Sweet Caroline y del que el propio Bruce Willis era un auténtico fan.

"Bruce amaba a Neil Diamond", comienza explicando su exmujer. Una afición que el actor llevó siempre consigo durante su época de casados.

Demi Moore y Bruce Willis | Demi Moore Instagram

"Cuando empezamos, un día puso a Neil Diamon a todo volumen y yo estaba en plan: ¿Qué haces?", continúa en sus declaraciones a Daily Mail antes de exponer el ritual de Willis: "Él me contestó que era el Día de Neil Diamond y puso a Neil todo el día. Lo hizo durante años".

"Era un gran fan de Neil y yo también", sentencia Moore. Unas palabras que, dentro del contexto actual de Bruce Willis, resultan de lo más emotivas.

Song Sung Blue: Canción para dos ya se ha estrenado en los cines y promete ser un nuevo derroche de música y espectáculo en la gran pantalla. Una cinta que está hecha para rendir homenaje al eterno Neil Diamond, como bien hacía Bruce Willis año tras año.