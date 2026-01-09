¿Diferencias políticas? Este sería el motivo tras la ruptura de Ashley Tisdale con su grupo de "madres tóxicas"

Ashley Tisdale ha destapado el mal rollo que haycon el que fue su grupo de madres en Hollywood después de publicar un artículo donde explicaba que empezaron a hacerle el vacío.

La actriz de School Musical no ha dado nombres pero se rumorea que en este grupo estarían famosas como Hilary Duff, Mandy Moore o Meghan Trainor. Y, después de la reacción del marido de Hilary, todo apunta a que sí.

En medio de toda la polémica se está hablando mucho sobre ello qué habría originado esta disputa, siendo una de las hipótesis más fuertes las diferencias políticas. Una fuente ha comentado a Page Six que va más allá de eso: "Es un conjunto de cosas, no solo una específica".

Al parecer todo habría empezado porque Ashley hizo una serie de comentarios lamentando la muerte de Charlie Kirk, el activista político conservador y defensor de Donald Trump.

Según cuenta el medio, Tisdale habría comparado su muerte con el 11-S: "Hace 24 años, la situación era muy diferente a la de hoy. Donde antes estábamos unidos y lamentábamos juntos como país, hoy vemos morir a alguien y culpamos a sus políticas y opiniones. Todos en ese edificio tenían diferentes puntos de vista; cuando dejemos de preocuparnos por la pérdida de vidas, estaremos acabados".

Tras decir esto por el grupo que compartían, la respuesta no fue muy bien recibida por el resto: "No debería ser controversial decir esto, pero incluso cuando no estamos de acuerdo o consideramos que las opiniones de alguien son ofensivas, la violencia nunca es la respuesta", dijo.

Para luego añadir que "defiende la igualdad de derechos para todos: derechos de las mujeres, derechos de voto, derechos LGBTQ+" y que apoya "la protección de los derechos reproductivos y la implementación de leyes de armas de sentido común".

Aunque la fuente termina explicando que no hay una sola razón por la que este grupo se habría distanciado.