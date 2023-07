La intensa pelea entre Brad Pitt y Harrison Ford cuando trabajaron juntos: "Fue un desastre"

Brad Pitt es una leyenda de Hollywood y ha participado en multitud de películas. Lleva décadas siendo uno de los actores más atractivos del cine. Sin embargo, hasta los más grandes del cine tienen problemas, ya sea por el trabajo de las celebridades en sus películas o por la vida personal de los mismos. Harrison Ford no necesita ni presentación.

El caso es que Harrison Ford y Brad Pitt tuvieron varios desencuentros durante el rodaje de 'La sombra del diablo'. Una película de 1997 dirigida por Alan J. Pakula.

Antes del rodaje de 'La sombra del diablo', Brad Pitt había desarrollado el guion de la trama y Ford, que iba a formar parte de este proyecto, leyó su parte y no estuvo conforme. Por esta razón, Pitt quiso abandonar el proyecto y una demanda lo obligó a permanecer en él. Esto no fue todo porque en una gala de los Oscar aprovechó la oportunidad para describir la cinta como un "desastre" y explicó que "era una creación cinematográfica irresponsable que jamás había visto. No podía creerlo", contó en su momento Pitt a Far Out Magazine.

Brad Pitt y Harrison Ford | Getty Images

Cuando comenzó el rodaje, ambos aún no habían llegado a un acuerdo sobre el guion y se complicó más el asunto. Sin embargo, este no es el único conflicto, porque esta producción audiovisual estuvo repleta de tensiones entre los actores. Entre ellos se encontraban Rubén Blades, Natascha McElhone y Julia Stiles. Unas disputas que provocaron que el guion original quedara descartado y sufriera 7 reescrituras.

"Brad desarrolló el guion. Después me ofrecieron el papel. Me guardé los comentarios sobre mi personaje y su construcción. Admiraba a Brad. Lo primero, admiro a Brad. Creo que es un actor maravilloso", aclaró Ford.

La película fue criticada a lo largo de dos décadas y no tuvo demasiado éxito. Solamente recaudó 140 millones de dólares en taquilla, por lo que superó ligeramente el presupuesto invertido de 90 millones de dólares.