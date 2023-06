El motivo por el que Brad Pitt no ha presentado a su novia a sus hijos con Angelina Jolie

En el año 2005 Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron durante el rodaje de la película 'Sr. y Sra. Smith' donde ambos eran protagonistas y meses después se hizo oficial su relación.

Durante casi 10 años fueron la pareja perfecta junto a sus seis hijos: Maddox, de 21 años, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, y los gemelos Knox y Vivienne, de 14. En 2014 se casaron para sorpresa de todo el mundo pero justo dos años después, en 2016, salía a la luz que el matrimonio se estaba separando.

La situación de la expareja no ha mejorado con los años y se encuentran sumidos en una serie de litigios que parecen interminables. Desde su divorcio ambas estrellas se han batido en los juzgados por la custodia de sus hijos, para lo que la actriz aportó pruebas de alcoholismo y agresiones del actor a su hijo Maddox y que supusieron el punto de inflexión definitivo para la separación.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty Images

Ahora la situación sentimental del actor de 'El club de la lucha' trae aire fresco a su vida y todo apunta que mantiene ya una relación más estable con Ines de Ramon, vicepresidenta de la marca de joyería Anita Ko. La empresaria es 30 años más joven que él y se les comenzó a relacionar en noviembre de 2022, como podemos ver en el vídeo de arriba.

Aunque Pitt está esperando el momento adecuado para que sus hijos la conozcan, una fuente exclusiva ha hablado con la revista 'Us Weekly' y ha dado detalles sobre este tema: "Antes de presentar a Ines a sus hijos, Brad quería asegurarse de que su relación fuera duradera porque no es algo que se tome a la ligera". "Ya se la ha presentado a varios de sus amigos íntimos, entre ellos Cindy Crawford y Rande Gerber", añade el informante privado.

"Brad e Ines aún no han llegado al punto de irse a vivir juntos pero van en esa dirección", dijo la fuente a la revista y aseguró que planean "viajar juntos a Europa" este verano.

Su romance se anunció siete meses después de que la pareja apareciera por primera vez en los titulares y dos meses después de que la empresaria le pidiera el divorcio a su exmarido, el actor de 'Crónicas Vampíricas' Paul Wesley. En septiembre de 2022 su representante aseguró a la revista que la separación fue "mutua".

Ines de Ramon y Paul Wesley | Cordon Press

'Us Weekly' confirmó que la pareja de Pitt y De Ramon estaba "saliendo oficialmente" y otra fuente de la revista aseguró que ambos estaban "pasando unos ratos muy buenos durante las primeras etapas de su relación". Además el actor de 'Once Upon a Time in... Hollywood' fue crítico sobre su expareja yaseguró que "le importa una mierda" lo que Angelina Jolie piense de la relación que tiene con Ines.

Sin embargo no todo va a ser tan bueno para el actor ya que la batalla legal que está lidiando junto a su exmujer Angelina Jolie parece no acabar nunca. Ahora ambos se están peleando por su propiedad en el sur de Francia, el castillo Château Miraval.

Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

A principios de este mes Pitt afirmó a través de documentos obtenidos por 'Us' que Jolie estaba siendo "vengativa" en su decisión de octubre de 2021 de vender su 50 por ciento del castillo a Yuri Shefler alegando que lo hizo mientras él luchaba por la custodia de sus hijos y sin que tuviera la oportunidad de superar la oferta.

Jolie, por su parte, presentó una contrademanda alegando que fue Pitt quien intentó "hacerse con el control" de la finca "en represalia"por su "divorcioy los procedimientos de custodia". También afirmó que le dio a su ex la oportunidad de comprar su parte del Château Miraval pero él le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad.