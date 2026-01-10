Las significativas palabras de Hilary Duff sobre romper amistades que resurgen en medio de la polémica con Ashley Tisdale

Ashley Tisale ha protagonizado numerosos titulares después de publicar un explosivo artículo en su blog llamado You're Allowed to Leave Your Mom Group (Tienes permitido abandonar tu grupo de mamás), en el que detalla su traumática experiencia con un grupo de madres tóxicas con las que rompió su amistad.

Rápidamente, todas las miradas apuntaron hacia el grupo de actrices que se juntaban con Tisdale, entre las que estaban Meghan Trainor, Mandy Moore o Hilary Duff. Precisamente, esta última ha recibido muchas críticas después de que su marido se burlara de la actriz, confirmando aparentemente los rumores.

Ashley Tisdale | Gtres

Ahora, los fans han rescatado unos comentarios que hizo Hilary en noviembre de 2025 en el podcast Therapuss, de Jake Shane, en el que presumió de tener un "talento" para descartar a los amigos que ya no le convenían.

"Siempre he tenido muy buen ojo para la gente. Creo que es un pequeño talento tener muy buenos amigos y no me lleva mucho tiempo identificar a alguien y saber si no es para mí. Creo que eso también fue muy bueno para mi salud en aquel entonces. No andaba por los clubes con otras estrellas adolescentes y cosas así", explicó sobre su etapa como estrella infantil.

"Creo que muchos nos reservamos ese espacio, como para que podamos tener problemas, pero soy muy directa. Quizás a veces demasiado", aseguró, añadiendo que no le gusta "tener roces con alguien o algo y no resolverlo".

Hilary Duff | Gtres

Junto a ello, la protagonista de Lizzy McGuire habló sobre las rupturas de amistad, que según ella podrían ser "peores" que una romántica: "Tienes que hacer una limpieza de amistades. Pero te sientes como una mala persona cuando lo haces".

"Tienes que asumirlo y decir: 'No puedo estar aquí ahora mismo. Me siento abrumada. Y bla, bla, bla. Necesito un poco de espacio'. Lo he tenido que hacer varias veces", desveló.