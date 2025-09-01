Las lágrimas de Jacob Elordi en el Festival de Venecia: El actor de Frankenstein no puede contener la emoción

Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.

Elordi y Oscar Isaac (como el doctor Víctor Frankenstein) son los protagonistas del Frankenstein de Guillermo del Toro, presentado este sábado en la competición por el León de Oro de Venecia.

Mientras Elordi llevaba un esmoquin negro con chaqueta cruzada, Isaac optó por chaqueta beige con solapas negras y camisa estampada.

Jacob Elordi en la 82 edición del Festival de cine de Venecia | Gtres

El actor australiano de origen español provocó los mayores gritos escuchados hasta la fecha en la 82 edición del Festival de Venecia, que ya ha acogido en su alfombra roja a estrellas de la talla de Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone o Cate Blanchett.

Elordi dedicó un largo rato a firmar autógrafos, hacerse fotos y bromear con los fans, a los que posteriormente se acercaron Isaac, Mia Goth, que también aparece en el filme, y Del Toro, que miraba divertido la reacción de la gente ante la presencia del australiano.

Además, el actor no pudo contener las lágrimas de emoción tras recibir una larga ovación de 13 minutos tras la proyección de la película. Unas imágenes donde se puede ver a Jacob abrazar a su compañero Oscar Isaac mientras sonríe o se seca las lágrimas.

Antes de la llegada del equipo de Frankenstein, por la alfombra roja pasaron otros rostros conocidos como Natalie Dormer, Paris Jackson, Callum Turner, Jesse Williams, Rosie Huntington-Whiteley, la brasileña Fernanda Torres, miembro del jurado oficial de Venecia, o un irreconocible Aaron Taylor-Johnson, con una poblada barba.

También los españoles Miguel Ángel Muñoz, Clara Galle y Eugenia Silva.