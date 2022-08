Hilaria Baldwin manda un mensaje a los haters que critican su numerosa familia

La familia conformada por Alec e Hilaria Baldwin atraviesa un momento complicado, mientras aún se investiga el homicidio imprudente cometido por el actor, la pareja espera la llegada de su séptimo hijo. Sin embargo, las redes sociales no están siendo nada indulgentes con ellos, motivo por el que la exinstructora de yoga ha creado una publicación en Instagram luchando contra los mensajes de odio que ha estado recibiendo.

A través de dos instantáneas que ofrecen una imagen de la silueta en blanco y negro del cuerpo de Hilaria en su proceso de embarazo, lanzó el siguiente texto:

"A menudo recurrimos a bromas tontas, muy autocríticas por mi parte [cuando surgen]. Me encanta reírme de mí misma, así que todo está bien... me mantiene cuerda. Bromas aparte, estoy agradecida por esta experiencia. Conozco muy bien las alegrías y las pérdidas, la belleza y el dolor que trae la maternidad. He aprendido a respetar y abrazar lo maravilloso, lo difícil, lo incómodo, lo mágico y lo desconocido de este increíble proceso que tengo la suerte de experimentar una y otra vez".

Palabras que referencian el difícil proceso por el que paso Hilaria tras sufrir dos abortos espontáneos. El eje de los haters estaría cuestionando a la unidad familiar de los Baldwin y a su imparable prole. Una familia compuesta por Carmen de 9 años, Rafael, de 7, Leonardo, de 5, Romeo, de 4 y Eduardo y Lucía, ambos con 1 añito, que son cuidados junto a su marido Alec Baldwin.

La razón por la que Alec Baldwin sigue teniendo hijos

Claro y sencillo. Al mes siguiente del anuncio del embarazo de Hilaria el intérprete defendió su decisión de seguir teniendo hijos. Directamente lo hacen porque les encanta.

Aunque los seguidores de la familia se sorprendieron cuando anunciaron la noticia, ellos no le dan importancia y continua disfrutando compartiendo imágenes frecuentemente con el resto de sus benjamines. De hecho, la primera reacción del actor fue publicar un vídeo junto a la pequeña Lucia. "La gente pregunta por qué", explicaba en su texto. "Esta es la razón. Ser padre es el viaje definitivo".

El actor de 64 años espera a su séptima hija junto a Hilaria, pero además es padre de Ireland Baldwin, fruto de su relación anterior con la actriz Kim Bassinger. Una joven que a pesar de mantener una estrecha relación con su padre ha pasado por una complicada adolescencia, de la que habla abiertamente en sus redes sociales. Por el momento, los Baldwin esperan que la llegada del nuevo miembro de la familia traiga paz mientras enfrenta el duro proceso judicial del progenitor.

Seguro que te interesa:

Ireland Baldwin revela que la violaron estando inconsciente y no se lo dijo a nadie: 'Cambió el rumbo de mi vida'