Ireland Baldwin se sincera sobre si sus padres la mantienen económicamente

Ireland Baldwin no siempre lo ha tenido fácil. A través de sus redes, sobre todo de TikTok, ha contado algunos episodios traumáticos para ella, como la violación que sufrió siendo una adolescente y que le llevó a abortar.

A pesar de ello, hay quienes asumen que para la modelo todo son facilidades, pues es la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. Es más, un usuario en TikTok le ha preguntado si al ser sus padres tan ricos recibe una ayuda económica mensual.

¿Cuál ha sido su respuesta? La modelo lo ha negado tajantemente en su vídeo de respuesta: "En diferentes momentos de mi vida mis padres han supuesto una gran ayuda. No recibo ninguna compensación mensual porque tengo 26 años. No pasa nada si a esa edad tus padres tienen que ayudarte, puede haber varias situaciones, y no es algo para juzgar a nadie".

"Mis padres han hecho que mi vida sea mucho más fácil, y me han ayudado más de lo que podrían los padres de mucha gente, pero no me dan nada de dinero al mes", ha explicado en el vídeo. Sin embargo, se refiere especialmente a su madre Kim Basinger cuando cuenta que ha tenido momentos de inestabilidad a lo largo de su carrera: "He tenido muchas idas y venidas respecto a lo que quería hacer, y ella siempre me ha ayudado".

Cuenta también que, desde edades más tempranas, siempre tuvo claro que quería ser independiente de sus padres: "Vivir con ellos bajo el mismo techo nunca ha sido una opción para mi. Siempre he tenido que trabajar y pagar alquileres. Porque mi madre viaja mucho y cuando está en casa está con su novio. Mi padre tiene a su mujer y a sus hijos por otro lado".

A pesar de que no la reciba, dice también, bromeando, que no le importaría tener algún dinero mensual por parte de sus padres: "Estaría genial porque este de aquí (mostrando a su perro) me cuesta un ojo de la cara".

Alec Baldwin y su hija, Ireland | Getty

Aunque disfruta de esa independencia de sus padres, no por ello tiene una relación distante con ellos y, a día de hoy, es muy cercana a ambos, como se ha mostrado apoyando a su padre tras un accidente en el rodaje de 'Rust' que acabó con la vida de Halyna Hutchins.

Pero no siempre fue así, ya que en su momento protagonizaron un enfrentamiento público por unos insultos con los que su padre le había atacado cuando era más joven, llamándola "pequeña cerda desconsiderada" en unos mensajes que le dejó en su contestador, como puedes ver en el vídeo de arriba. Esto fue otro motivo para ir a juicio contra su ex Kim Basinger.

Seguro que te interesa:

Ireland Baldwin se sincera sobre sus problemas alimenticios y con las drogas: 'Estuve un año sin hablar con mis padres'