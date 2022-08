Alec Baldwin asegura que temió por su vida tras estas declaraciones de Donald Trump

No están siendo momentos fáciles para Alec Baldwin desde que el año pasado protagonizara un accidente al disparar a su compañera Halyna Hutchins, directora de fotografía de 'Rust', que acabó con la vida de la cineasta.

Las informaciones desde entonces han sido algo contradictorias y algunas versiones sobre lo sucedido chocan entre sí, pero recientemente el FBI determinó que Alec Baldwin había apretado el gatillo, según pudo saber ABC News, y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Unas conclusiones que difieren de lo expresado anteriormente por el propio Baldwin, quien contó al mismo medio que él no accionó el arma para que se disparara: "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo". A pesar de la investigación, las autoridades aún no han tomado ninguna decisión respecto al actor y este no ha sido acusado formalmente.

Lo cual no le libra de seguir recibiendo muchas críticas por lo sucedido, y ya ha habido muchas voces que lo acusan directamente de asesinato. Una de ellas, la del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien ha dado una entrevista al podcast conservador de Chris Stigall donde comentaban el trágico suceso.

En él, Trump acusaba al actor de ser el único responsable de lo sucedido: "Incluso si estaba cargada, y eso es extraño, quizá él la cargó. Es una bomba de relojería, está loco. Y a veces, cuando hay una persona así... Bueno, en mi opinión él tuvo algo que ver".

Unas declaraciones que causaron miedo en Alec Baldwin, según ha expresado este en una entrevista a la CNN: "El expresidente de los Estados Unidos ha dicho 'probablemente la disparó a propósito'. Para mí, este ha sido el único momento en el que verdaderamente he temido por lo que pudiera pasar".

Baldwin atribuye su preocupación a los antecedentes que el expresidente influyendo a parte de la opinión pública: "Trump, que dio órdenes a personas de cometer actos de violencia, me estaba señalando y diciendo que yo soy responsable de una muerte".

Alec Baldwin como Donald Trump | NBC

El actor de 'Infiltrados' no cuenta con mucha popularidad entre los seguidores de Donald Trump por las imitaciones de este que protagonizó en 'Saturday Night Live' desde que el neoyorquino ganara las elecciones en 2016, lo cual también ha criticado Trump en otras ocasiones.

