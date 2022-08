Han pasado diez meses desde que en octubre del año pasado Alec Baldwin disparara a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust'.

Desde entonces, el actor de 64 años se ha visto inmerso en una investigación por parte del FBI, como puedes ver en el vídeo de arriba, que ha concluido en que el arma no pudo haber sido disparada sin haber apretado el gatillo. Ahora, el abogado de Alec Baldwin se ha pronunciado sobre el informe de la investigación.

El trágico suceso se produjo cuando el actor se encontraba grabando una escena donde tenía que disparar un arma de fuego que debía ser de fogueo. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, estaba cargada. Tras el desastre, Baldwin concedió una entrevista a ABC News en exclusiva donde volvió a recalcar su inocencia afirmando que él no había apretado el gatillo: "No se apretó el gatillo. Yo no apreté el gatillo".

A pesar de lo que ha dictaminado las pruebas forenses y el informe policial que señalan a que sí que tuvo que haberse producido esta acción para que el arma se llegara a disparar, el pasado 15 de agosto, Luke Nikas, abogado de Alec, hacía una nueva declaración a través de un comunicado para ET.

"El informe crítico es el del médico forense, quien concluyó que se trató de un trágico accidente", declara.

La nueva declaración del abogado de Alec Baldwin sobre el informe del FBI

"Esta es la tercera vez que las autoridades de Nuevo México descubren que Alec Baldwin no tenía autoridad ni conocimiento de las condiciones supuestamente inseguras en el set, que la persona a cargo de la seguridad en el set le dijo que el arma estaba 'vacía', y creía que el arma era segura", dice Nikas, agregando que "el informe del FBI está siendo malinterpretado".

"El arma se disparó en la prueba solo una vez, sin tener que apretar el gatillo, cuando se retiró el percutor y el arma se rompió en dos lugares diferentes. El FBI no pudo disparar el arma en ninguna prueba anterior, incluso cuando apretó el gatillo, porque estaba en muy malas condiciones".

Las autoridades locales aún no han tomado ninguna decisión de acusación contra Baldwin, ya que los detectives se mantienen en la espera de registros telefónicos del actor que puedan aportar nuevos datos a la investigación. Habrá que esperar a ver qué va sucediendo y cómo termina el caso.

