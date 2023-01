Hilaria Baldwin estalla contra los periodistas que la acosan tras los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

El pasado jueves se hacía pública la noticia de la decisión de la Fiscalía del distrito de New Mexico de presentar cargos penales contra Alec Baldwin y dos miembros más del equipo de 'Rust' por la muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Hannah Gutierrez Reed, la armera del film que cargó el revólver, y Dave Halls, asistente de dirección que le entregó el alma al actor diciendo que estaba "cold" (lenguaje que indica que no había balas y era segura) han sido los otros dos imputados.

Baldwin ha sido acusado de dos cargos de homicidio involuntario, también por su responsabilidad como productor. Desde entonces, los paparazzis no han parado de circular por su casa o perseguir a su familia, y su mujer Hilaria Baldwin ha explotado con los periodistas en su puerta con unas claras palabras.

"Quiero asegurarme de que estáis todos aquí antes de empezar", dice Hilaria cargando con su hija más pequeña en la mochila portabebés, como puedes ver dando al play arriba.

Y cuando comienzan a preguntarle por los cargos contra Alec, les corta tajante: "Voy a deciros lo que voy a deciros. Vosotros no me hacéis preguntas. Yo os lo digo, ¿ok?", comienza.

"Quiero que entendáis que tenemos siete hijos. Y que estéis aquí para escoltarlos al colegio, y aquí cuando vuelven a casa, no está bien. Así que en el nivel más humano, vosotros sabéis que no os voy a decir nada. Lo sabéis. Así que por favor dejad a mi familia en paz y dejad que esto lleve su curso", pide con la mano en el pecho.

"Así que dejad que mis hijos vuelvan a casa y manteneos alejados de ellos, porque luego me preguntan, 'Mami, qué... en plan, ¿qué hace esta gente?'. Y es muy duro como madre intentar explicarles. Así que por favor marchaos a casa porque no voy a decir nada, y Alec no va a decir nada", termina tajante.