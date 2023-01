Alec Baldwin, indignado al ser imputado por homicidio involuntario: "Un terrible error de la justicia"

Hace unas horas que se conoció la decisión de la oficina del distrito de Santa Fe de presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros dos miembros del equipo de 'Rust' por la muerte accidental de Halyna Hutchins en 2021.

Tras una larga investigación, la fiscalía confirmaba que acusan de dos cargos de homicidio involuntario a Alec Baldwin, que disparó a Halyna, y a la armera de la película Hannah Gutierrez Reed.

Halyna Hutchins | Getty

El abogado de Baldwin ha respondido a la noticia con un comunicado:

"Esta decisión distorsiona la trágica muerte de Halyna Hutchins y representa un terrible error de la justicia. El señor Baldwin no tenía ninguna razón para creer que había balas reales en la pistola, o en cualquier lugar del set de la película. Él confió en los profesionales con los que trabajaba, que le aseguraron que la pistola no tenía munición real. Pelearemos estos cargos, y ganaremos", afirma tajante Luke Nikas of Quinn Emanuel como recoge Deadline.

La fiscal del distrito Mary Carmack-Altwies continuó explicando la naturaleza de las acusaciones tras la investigación en la CNN, donde afirma que Baldwin "no hizo ninguna de las cosas que debía hacer para asegurarse de que la gente a su alrededor estaba a salvo. Ellos no aplicaron la debida precaución... había falta de interés en el set", afirma.

El actor Alec Baldwin mata accidentalmente a una mujer y hiere a un hombre durante un rodaje | Antena 3 Noticias

"Un actor no va a librarse sin pagar solo por ser actor", repite, anotando también que los cargos de Baldwin son tanto como actor como productor de 'Rust'.

El tercer implicado en los cargos, David Halls, ya se ha declarado culpable llegando a un acuerdo con la fiscalía por "uso negligente de un arma mortal".

Por último, Hannah Gutierrez-Reed, armera de la película, también ha sido imputada por homicidio involuntario y su abogado ha afirmado que "está, y siempre ha estado, muy afectada y triste por este trágico accidente. Pero ella no cometió ningún homicidio".

"Estos cargos son el resultado de una investigación llena de fallos, y un entendimiento incorrecto de todos los hechos. Pretendemos sacar a la luz toda la verdad y creemos que Hannah será exonerada de haber hecho nada mal por un jurado".