Hilaria Baldwin habla de la controversia con sus falsas raíces españolas y su acento: "Nunca te acostumbras a la crueldad de la gente"

Hilaria Baldwin, mujer del famoso actor Alec Baldwin, ha vuelto a hablar sobre las críticas que recibe por su "forzado" acento español. La polémica comenzó en 2020 cuando los usuarios de las redes sociales comenzaron a afirmar que Hilaria estaba mintiendo al hablar de sus raíces españolas cuando realmente nació en Boston, Massachusetts. Incluso se descubrió que su nombre de nacimiento es Hilary, pero decidió cambiárselo.

Recientemente, se anunciaba el reality show The Baldwins, donde aparece la familia al completo y en uno de los vídeos promocionales, Hilaria explicaba por qué habla con acento español, aclarando que era fruto de una educación bilingüe.

Ahora, durante uno de los episodios del programa, ha vuelto a reflexionar sobre el tema: "Crecer bajo múltiples influencias culturales significa que nunca podrás encajar. Puedes intentarlo. Puedes ser camaleónico. Ya sabes, la gente que cambia de código es muy buena camaleónica… Y ni siquiera te das cuenta, no lo piensas. Es simplemente normal. Es natural".

"Dicen que es como la comunicación, si alguna vez hablas con una persona muy mayor que no puede oír, y voy a hacer énfasis, voy a hablar más despacio", explica. "Y ni siquiera lo piensas realmente. Simplemente empiezas a hacerlo".

También reflexiona sobre como aprendió a manejar la cantidad de críticas que estaba recibiendo al respecto.

Hilaria Baldwin | Cordon Press

Estar en el centro de atención, cómo le gusta decir a la gente. Dicen: '¿Ay, no te acostumbras?' No, no te acostumbras", confiesa. "Nunca te acostumbras a la crueldad de la gente. Pero respiras hondo, aprendes a tomar distancia y tratas de no darle tanta importancia en tu mente… y no me lo voy a tomar como algo personal".

A pesar de la cantidad de críticas que ha tenido que soportar a lo largo de los años, la empresaria ha expresado en reiteradas ocasiones que se siente orgullosa de su acento.