La operación de estética que se ha hecho Hilaria Baldwin tras tener 7 hijos: "Llevo más de una década embarazada"

Hilaria Baldwin y Alec Baldwinprotagonizan el reality The Baldwins donde muestran su día a día junto a sus 7 hijos y hablan sobre aspectos personajes que nunca antes han contado en público.

Así, en uno de los episodios de la primera temporada del programa Hilaria se ha sincerado sobre la operación de estética que se quiso hacer tras haber estado tanto tiempo embarazada, un levantamiento de pecho:

"Como estuve dando el pecho durante tanto tiempo, una de esas cosas que decidí hacer fue levantarlo un poco (el pecho)", empieza diciendo.

"Llevo más de una década embarazada y/o amamantando. Creo que esta es la primera vez que no estoy embarazada ni dando el pecho desde que empecé a tener hijos", explica.

"Me acostumbré a mi cuerpo más o menos de cierta manera, como la mayoría de las mujeres que amamantan y la leche sale; es una realidad diferente, mucho más baja. Casi sentía que mi cuerpo ya no era mi cuerpo, porque estaba tan acostumbrada a que mi cuerpo fuera de cierta manera", continúa diciendo sobre los cambios físicos que ha sufrido durante este tiempo.

"Fue sólo para hacerme sentir bien, y eso está bien", afirma sobre la operación que se realizó.

Aunque, Hilaria también expresó la preocupación que siente sobre la imagen que puede dar a sus hijos cuando se realiza algún que otro retoque estético: "Cada vez que hago algo vanidoso, no quiero que sientan que tienen que ser de cierta manera. Y quiero intentar proteger a Carmen (su hija mayor) porque he tenido muchas dudas sobre mí misma y he hecho caso a las críticas más de lo debido".

Alec Baldwin se casó con Hilaria en el año 2012 y comparten 7 hijos: Carmen, de 11 años, Rafael, de 9, Leonardo, de 8, Romeo, de 6, Eduardo y María Lucía, de 4, e Ilaria, de 2.

Además, el actor también tiene una hija mayor, Ireland, fruto de su primer matrimonio con la actriz Kim Basinger.