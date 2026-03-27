Arnold Schwarzenegger presume de heredero: Así ayuda el actor a que su hijo alcance su cuerpo de culturista

El legado físico de Arnold Schwarzenegger tiene continuidad, y se llama Joseph Baena. A sus 28 años, el joven, el cual es el hijo ilegitimo del actor con Mildred Baena durante su matrimonio con Maria Shriver, ha vuelto a revolucionar Instagram tras compartir unas imágenes en el gimnasio junto a su padre que no han dejado lugar a dudas: el parecido es asombroso.

En las imágenes, ambos aparecen entrenando juntos, levantando pesas y mostrando una musculatura prácticamente calcada. No es solo cuestión de genética: también de disciplina: "¡Hay que estimular los músculos!", ha escrito Joseph en el pie de foto, citando un consejo de su padre, toda una leyenda del culturismo.

Las reacciones no han tardado en llegar. "No necesitas entrenador, ya tienes al mejor", comenta un usuario. Otros destacaban el vínculo entre ambos: "Se nota lo orgulloso que está de ti".

Pero más allá de la imagen viral, lo cierto es que la historia de Joseph Baena dentro del fitness no ha sido tan sencilla como podría parecer. El propio joven ha reconocido en varias ocasiones que no siempre tuvo ese físico. Durante su adolescencia, llegó a tener sobrepeso y fue rechazado en equipos deportivos como el de fútbol o baloncesto.

Fue la natación la que cambió su vida y le abrió la puerta al mundo del entrenamiento físico. Desde entonces, ha seguido un camino constante hasta convertirse en culturista, actor y creador de contenido fitness, siguiendo (de forma inevitable) los pasos de su padre.

En ese proceso, la figura de Arnold ha sido clave. No solo como referente, sino como mentor directo. Las imágenes compartidas muestran precisamente eso: entrenamientos conjuntos, consejos y una relación cada vez más visible entre padre e hijo, que durante años fue más discreta.

Arnold Schwarzenegger con su hijo Joseph Baena en la premiere de su serie Fuber 2 | Reuters

Además, el caso de Joseph no es el único dentro de la familia. Su hermano Christopher Schwarzenegger también ha hablado públicamente sobre su transformación física, tras perder más de 13 kilos en un proceso que definió como largo y lleno de esfuerzo.

Con un físico que recuerda inevitablemente a la época dorada de Arnold y una dedicación total al fitness, Joseph Baena no solo presume de genética… también demuestra que está decidido a construir su propio legado.