¿Están juntos? La cita de Sophie Turner y Chris Martin, tras su separación de Dakota Johnson, que ha despertado rumores

En un momento en el que Hollywood es escenario de las rupturas y los nuevos comienzos más sonados de las celebridades, dos nombres que pertenecían al primer sector se han entrelazado, inesperadamente, en el foco mediático.

Y es que los seguidores de Sophie Turner y Chris Martin creen que ambos podrían haber encontrado en el otro una inesperada compañía, poco después de que los dos pusieran punto final a sus respectivas relaciones.

La actriz británica y el líder de Coldplay habrían compartido una cita "secreta", según informaba el Daily Mail, despertando una ola de rumores sobre un posible romance entre ambos.

Joe Jonas y Sophie Turner | Getty Images

Turner, de 29 años, se separó recientemente del aristócrata británico Peregrine "Perry" Pearson, con quien mantenía un discreto noviazgo desde 2023, tras su divorcio de Joe Jonas.

Por su parte, Martin, de 48 años, también atraviesa una nueva etapa tras su ruptura con la actriz Dakota Johnson, con quien estuvo casi ocho años. La separación se produjo el pasado junio, y desde entonces el cantante ha mantenido un perfil bajo mientras continúa con sus compromisos profesionales.

Chris Martin y Dakota Johnson | Gtres

Aunque ni Turner ni Martin han hecho comentarios públicos, el encuentro ha llamado la atención por la coincidencia de tiempos y el vínculo previo entre ambos.

En 2020, cuando Sophie aún estaba casada con Jonas, este le preparó una sorpresa especial: un mensaje de cumpleaños de Chris Martin durante su serie Cup of Joe.

La actriz reaccionó emocionada y divertida ante la interpretación del artista de su canción Yellow, diciendo entre risas: "¡Es Chris Martin!".

Además ambos tienen una vida familiar similar. Turner es madre de dos hijas, Willa, de cinco años, y Delphine, de tres, fruto de su matrimonio con Joe. Por su parte, Chris tiene dos hijos, Apple, de 21, y Moses, de 19, junto a su exesposa, la actriz Gwyneth Paltrow. ¿Estamos al principio de una nueva relación?