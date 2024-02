Cillian Murphy se niega a hacerse fotos con los fans y afirma: "Cambió mi vida"

Cillian Murphy tiene una carrera impecable a sus espaldas con títulos inolvidables. Posiblemente el más famoso de todos es Peaky Blinders, aunque ha sido con Oppenheimer, la cinta de Christopher Nolan, con la que ha obtenido todo el reconocimiento de crítica y ha logrado todos los premios.

A pesar de su enorme fama, el actor irlandés es muy celoso de su intimidad y en una entrevista a GQ ha confesado que se niega a hacerse fotos con los fans. Así, lo explica cuando un fan suyo le pidió una imagen para el recuerdo. "Oh, yo no hago fotografías", dice que contestó a su admirador. Aunque, explica que estuvo unos 20 segundos hablando con él.

"Una vez que comencé a hacer eso, cambió mi vida", afirma sobre cómo le afectó tomar esta decisión. "Simplemente creo que es mejor saludar y tener una pequeña conversación. Se lo digo a mucha gente, ya sabes, amigos míos actores, y me dicen: Me siento muy mal. Pero no necesitas un registro fotográfico de todos los lugares en los que has estado en un día".

Además, Cillian reflexiona sobre cómo ve el la vida y cómo intenta vivirla alejado de Hollywood: "Tengo un par de amigos que son actores, pero la mayoría de ellos no lo son".

"La mayoría de mis amigos no están en el negocio. También me encanta no trabajar. Y creo que para mí, gran parte de la investigación como actor es simplemente vivir y, ya sabes, tener una vida normal, hacer cosas normales y simplemente poder observar y estar en ese tipo de hermoso flujo de humanidad. Si no puedes hacer eso porque vas de un festival de cine a un plató de cine y promociones... quiero decir, esa es la burbuja. No digo que eso te haga mejor o menos como actor, pero es simplemente un mundo en el que yo no podría existir. Creo que sería muy limitante lo que puedes experimentar como ser humano, ¿sabes?".