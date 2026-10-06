La hija de John Travolta, Ella Bleu, debuta como modelo en la Semana de la Moda de París: "Es muy emocionante"

La Semana de la Moda de París está congregando a celebridades de todo el mundo en torno a sus desfiles pero muchos rostros conocidos no solo van a ver los desfiles, hay muchos que también se atreven a salir como modelos.

Este es el caso de la hija de John Travolta, la actriz Ella Bleu de 26 años, quien se ha estrenado como modelo en París para la firma Miu Miu.

La joven apareció sobre la pasarela con un look formado por una blusa estampada, una americana verde, unos pantalones con franjas rojas a los lados y sandalias.

Además, también habló para Vogue durante el backstage: "Voy a pensar en cómo una vez que termine, voy a querer que empiece de nuevo porque esto va muy rápido. Es muy emocionante. Todo el mundo es muy amable y te dan la bienvenida", explicaba antes de salir a desfilar.

"Hay que mantener tu cabeza baja e intentar ser simétrica. Voy a pensar en mi perro, esperándome en casa para que le de un abrazo", compartía con los reporteros.

Muchos otros actores también aparecieron en el desfile como el protagonista de la serie The Shards, Igby Rigney, o el actor de Hamnet Noah Jupe.