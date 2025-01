El cuñado de Blake Lively, arrepentido de haber atacado a Justin Baldoni públicamente, emite una extensa disculpa

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha generado una intensa batalla tanto en los tribunales como en la opinión pública. En diciembre de 2024, Lively presentó una denuncia contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de liderar una campaña de difamación en su contra durante el rodaje de la película It Ends With Us. En respuesta, Baldoni interpuso una demanda por difamación y extorsión contra Lively y su marido Ryan Reynolds solicitando una indemnización de 400 millones de dólares.

Cuando la disputa empezó a estar candente en los medios, Bart Johnson, cuñado de Lively y conocido por su papel en High School Musical, defendió con vehemencia a la actriz con varios mensajes. Johnson calificó a Baldoni de "fraude" y afirmó que su imagen pública era una fachada, comentarios que posteriormente eliminó.

Al parecer Johnson ha recibido mucho odio y críticas por sus declaraciones, y ahora ha reflexionado y emitido una disculpa pública.

"Cada vez que he dicho algo desagradable sobre alguien, me he arrepentido. Afortunadamente, eso casi nunca sucede y, desde luego, no cuando estoy en mi mejor versión. Independientemente de si es cierto o no, de si es solo mi opinión, incluso si intento decir la verdad o defender a alguien, nunca es bueno. Incluso en momentos en los que pueda 'sentirse' justificado y como si estuviera haciendo lo correcto, no marca ninguna diferencia. Hay una mejor manera. Está por debajo del estándar que tengo para mí mismo y lo lamento", declara públicamente.

"Pido disculpas sinceramente a cualquiera que haya hecho daño o decepcionado por decir algo cruel. Haré las cosas mejor. Si me sigues, sabes que te costará encontrar más de una ocasión en la que haya criticado a alguien en redes sociales. No es lo mío. En cambio, puedes encontrar fácilmente un millón de veces en las que he apoyado, animado y alzado a mi familia, amigos, seguidores y desconocidos. Eso es a lo que me comprometo y donde encuentro mi felicidad. Todos tenemos defectos y, sin duda, soy un trabajo en progreso, haciendo mi mejor esfuerzo por crecer y mejorar. Envío TODO mi amor a TODOS vosotros".

En cuanto a las acusaciones de otros usuarios de bloquear a quienes no comparten su opinión, Johnson admitió que suele bloquear a quienes lo atacan para evitar confrontaciones, pero también menciona que, en algunos casos, ha reconsiderado y desbloqueado a ciertas personas. Subrayó que no desea entablar más conversaciones sobre el tema y que prefiere centrarse en promover el apoyo y la positividad.