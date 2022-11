Henry Cavill celebra el "Día del Hombre" orgulloso de su hazaña más carnívora (y con aprobación de su novia)

Henry Cavill es uno de los nombres más comentados en la industria en las últimas semanas, y es que el actor ha sido protagonista de varias y sorprendentes noticias.

Primero fue su debut con su novia Natalie en la alfombra roja de 'Enola Holmes 2', su nueva película, lo que sorprendió a los fans. Y es que la relación, en la que llevan ya dos años, sigue pillando desprevenidos a muchos seguidores, aunque ellos están cada vez más en la vida del otro, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero sin duda el shock vino cuando se confirmó que volvería a ser Superman en el Universo DC, gracias a 'Black Adam', y finalmente su anuncio de que abandona la serie que tanto reconocimiento le ha dado, 'The Witcher'.

Pero al parecer Cavill está muy en paz con el rumbo que sigue su carrera y sus decisiones, y ha decidido valerse de su Instagram para celebrar el "Día Internacional del Hombre" (sí, al parecer eso existe).

Y lo ha hecho presumiendo de la última y carnívora receta que ha cocinado, que explica al detalle en su post:

"Feliz Día Internacional del Hombre, gente! Gracias por todo lo que hacéis por nosotros, y por nuestras familias. ¿Cómo estáis? Merece la pena preguntarnos eso de vez en cuando, y definitivamente merece la pena preguntarle a otros hombres también.

"He pensado que siendo el Día Internacional del Hombre os voy a presentar mi primer brisket [un corte grande del pecho de la ternera]. Estaba un pelín nervioso al abordar esto, ¡pero ha salido sorprendentemente bien!", reconoce orgulloso y procede a explicar los detalles de la receta.

"No he tenido mucha experiencia con briskets en mi tiempo, pero Natalie (mi encantadora dama) es de Texars, y consiguió su voto de aprobación (¡el cual espero que no fuera parcial!). Aún me queda un montón por aprender, pero estaba bastante sabroso para ser el primer intento", afirma.

Parece que la vida casera de Cavill con su novia (y su adorable perro que aparece en el vídeo de su cocina y salón) sigue más fuerte que nunca y que el actor está disfrutando de un parón de tranquilidad entre rodajes.

