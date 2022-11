Millie Bobby Brown se sincera sobre los límites que Henry Cavill le puso para trabajar juntos en 'Enola Holmes 2'

'Enola Holmes 2' ya ha llegado a Netflix y la serie protagonizada por Millie Bobby Brown y Henry Cavill promete engatusar a todos los amantes del misterio, la aventura y las películas de crímenes.

Millie Bobby Brown vuelve a encarnar a la hermana de Sherlock Holmes (Henry Cavill) y esta vez los dos hermanos prometen ser la pareja de detectives perfecta, pero, ¿cómo es su relación en la vida real?

En una entrevista con 'Deadline', Millie Bobby Brown ha confesado que su relación con Henry Cavill es muy diferente a la que tiene con los chicos de 'Stranger Things'.

La actriz asegura que aprecia el trato que tiene con Cavill y que tienen muy buena relación: "Con Henry se siente como en una relación real adulta". Eso sí, asegura que "él tiene sus términos y condiciones conmigo".

"Con los chicos de 'Stranger Things' es diferente. No hay límites porque es como si fuéramos hermanos. Sin embargo, Henry es muy estricto conmigo", confesaba la actriz sobre su compañero de reparto en 'Enola Holmes'.

Al fin y al cabo, cabe recordar que la actriz llegó a Netflix con diez años la primera vez que se puso en la piel de Eleven y conoció a Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Luke (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp) y que las aventuras como Enola Holmes apenas tienen un par de años.

Millie Bobby Brown y Henry Cavill en 'Enola Holmes 2' | Netflix

En cuanto a cuáles son los límites personales que Cavill le ha impuesto, Millie Bobby Brown recalcaba uno en concreto: "No me permite preguntarle por su vida personal". Así, la actriz confiesa que cuando le pregunta algo que no 'debe' él se lo recuerda.

En la misma entrevista la actriz comentó que Henry Cavill, al igual que Sherlock, es una persona "muy racional". Además, al no tener hermanas, la actriz ha tratado de "sacarlo de su zona de confort" fuera y dentro del set para trabajar esa relación entre hermanos.

