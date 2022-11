Netflix ya tenía a Liam Hemsworth como sustituto de Henry Cavill en 'The Witcher' desde hace 4 años

La noticia de que Henry Cavill abandona 'The Witcher' cayó como un jarro de agua fría a los fans la pasada semana.

El actor había tenido una gran acogida como el protagonista Geralt de Rivia y los seguidores de los libros y el videojuego le agradecían mucho el respeto que siempre ha mostrado al material original, pues él mismo era un gran fan del trabajo de Andrzej Sapkowski.

Sin embargo, el actor de 39 años anunció que no volvería a la serie tras la temporada 3 (que aún tardará en llegar), aunque de la forma más diplomática del mundo revelaba que el testigo lo cogería Liam Hemsworth, y le deseaba toda la suerte del mundo.

Liam, de 32 años, es por supuesto el hermano de Chris Hemsworth, y también ha participado en grandes franquicias como 'Los Juegos del Hambre', pero nunca en un papel protagonista de este calibre.

La lluvia de críticas no tardó en sucederse pues los fans no querían aceptar este cambio, y pedían incluso que Netflix cancelase la serie en lugar de continuar sin Cavill, cuyas razones para abandonar no han trascendido, pero se rumorea que llegó a un punto de no retorno con las diferencias creativas con los guionistas y la showrunner.

Pero lo curioso es que la elección de Liam Hemsworth ya estaba hecha... hace años. Según ha informado Redanian Intel, el pequeño de los Hemsworth ya llegó a estar a punto de conseguir el papel cuando preparaban la serie, y estuvo en el Top 3 de actores candidatos a ser Geralt de Rivia.

Así, parece que Netflix no ha tenido que pensar mucho en quién querían para recoger el testigo de Geralt, pues ya recordaban el trabajo de Liam.

Tras el anuncio el propio actor publicaba un mensaje en redes asegurando que ya era fan de 'The Witcher' y lo emocionado que estaba de la oportunidad de dar vida a Geralt.

"Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y permitiéndome quedarme con las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura", añadía Liam.

La serie estrenará su última temporada con Henry Cavill en verano de 2023 y aún no se sabe cómo serán los planes de la temporada 4 o del cambio de protagonista más allá de este fichaje.

