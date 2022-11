Henry Cavill aclara si aparecerá en 'La Casa del Dragón' tras su salida de 'The Witcher'

Ha pasado una semana desde que Henry Cavill anunciaba que se retiraba de 'The Witcher', la serie de Netflix en la que ha interpretado al 'brujo' Geralt de Rivia durante tres intensas temporadas.

Dejaba el destino de la serie en manos de Liam Hemsworth y este tomaba orgulloso el testigo del lobo blanco.

La noticia al principio disgustó a sus fans, pues no imaginaban 'The Witcher' sin el actor, pero como quien dice, 'no hay mal que por bien no venga'.

Henry Cavill es Geralt de Rivia en 'The Witcher' | Netflix

Y es que, además de haber estrenado este viernes 'Enola Holmes 2' junto a Millie Bobby Brown, hay quien está vaticinando cuáles serán los nuevos proyectos que le esperan al actor, pues ya se conocía que volvería como Superman a DC.

En medio de estos rumores hay quien especulaba que Geralt de Rivia era solo el paso previo a ser un Targaryen y algunos apostaban por Aegon el Conquistador.

¿El motivo? Que Henry Cavill ya está acostumbrado a verse de rubio Targaryen y vivir en un mundo de corte medieval y monstruos.

Los rumores se afianzaron tanto que algunos pensaban que se había confirmado su participación en 'La Casa del Dragón', pero ahora el actor se ha pronunciado.

Ha sido en una entrevista con Josh Horowitz en su podcast 'Happy Sad Confused' donde Henry Cavill ha confesado que "sería genial estar en Westeros".

Es más, asegura que, al ver su parecido con los Targaryen, también pensó que los personajes de 'La Casa del Dragón' serían buenos brujos en 'The Witcher'.

Así, el actor sembraba aún más la duda de su supuesta participación en la serie de HBO Max y luego la zanjaba de una vez por todas: "No creo que exista lugar para mí allí".

A pesar de que ha negado cualquier relación actual con la serie, los seguidores del actor y de la precuela de 'Juego de Tronos' ya están imaginando cómo se vería Henry Cavill en la típica ropa Targaryen.

El actor también aprovechaba para desmentir los rumores de participación en 'Loki 2'.

...

