Halle Berry habla de sus tratamientos, terapias y dietas para mantenerse así a los 58 años: "El azúcar es el enemigo"

Halle Berry, a sus 58 años, sigue siendo un ícono de belleza y salud, mostrando que el paso del tiempo no tiene por qué ser un obstáculo para mantenerse en forma. Con una carrera exitosa que abarca décadas y papeles icónicos en Hollywood, la ganadora del Oscar continúa siendo una inspiración tanto por su belleza como por su estilo de vida saludable.

En una reciente entrevista con la revista Marie Claire, Berry ha compartido los secretos detrás de su sorprendente estado físico, revelando que se siente más fuerte que nunca, incluso mejor que en su juventud.

La actriz no duda en afirmar que ha encontrado un equilibrio óptimo en esta etapa de su vida: "Me siento mejor y más fuerte que nunca, incluso mejor que cuando tenía 20 años", asegura Berry. Para ella, este cambio se debe a una combinación de hábitos saludables, como los entrenamientos diarios, la eliminación total del azúcar de su dieta y el uso de la innovadora terapia de luz roja, que promueve el rejuvenecimiento celular y mejora su piel. "La edad es solo un número que nos ponen al nacer", afirma, dejando claro que se siente mejor que nunca: "Siento que ahora estoy en la cima".

Uno de los factores clave en su rutina es su enfoque en la nutrición y los suplementos. Berry ha incluido en su dieta un "cóctel de vitaminas y suplementos" que contiene progesterona, testosterona y estriol, lo que, según ella, le ha permitido mantener un equilibrio hormonal y mejorar su energía y vitalidad. Además, la actriz ha recurrido a la terapia de temperatura, que alterna tratamientos de frío y calor para optimizar su salud física y mental.

El ejercicio es otra de las bases de su régimen de bienestar. Berry ha hecho del entrenamiento una parte indispensable de su día a día, adaptando su rutina a los personajes que interpreta. Por ejemplo, mientras filmaba Herida (Bruised) en 2020, estudió artes marciales como jiu jitsu, muay thai y taekwondo para estar en forma y desempeñar su papel de manera creíble.

Halle Berry en 'Bruised' ('Herida') | Netflix

Para concluir, la actriz ha confesado que el diagnóstico de diabetes que obtuvo a los 20 años fue un momento decisivo en su vida. Berry decidió eliminar el azúcar de su dieta para siempre, priorizando su salud para no depender de medicamentos como la insulina. "El azúcar es el enemigo", ha explicado, enfatizando que este cambio ha sido crucial para su bienestar: "No podrían ponerme nada dulce delante ahora mismo y pagarme por comerlo. Simplemente no me interesa".

Gracias a esta disciplina y compromiso con su salud, Halle Berry no solo ha logrado mantenerse en lo más alto de su carrera, sino también sentirse en su mejor momento físico y mental, siendo un ejemplo personificado de que el bienestar es un viaje continuo que puede mejorar con la edad.