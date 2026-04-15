Santiago Segura presenta Haciendo amigos con Antonio Resines y Quim Gutiérrez

Santiago Segura presenta Haciendo amigos, la comedia protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, que cuenta con la participación de Atresmedia.

La película está dirigida por David Marqués (Puntos suspensivos, El club del paro y coguionista de Campeones) y cuenta con guion de Marta González de Vega (Padre no hay más que uno, Vacaciones de verano), quien también forma parte del reparto junto a Megan Montaner, entre otros.

Haciendo amigos llegará exclusivamente a los cines de toda España el 10 de julio de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Con un tono que combina humor, emoción y una mirada poco habitual en la comedia española, Haciendo amigos propone una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada y enfrentarse —por primera vez— a sí mismos.

"Rodar Haciendo amigos ha sido una de las experiencias más divertidas y emocionantes de mi vida. Mi mayor deseo es que el público sienta esa misma energía al verla. Aun así, si solo llega a experimentar la mitad de las sensaciones que vivimos todo el equipo durante el rodaje, ya me daría por más que satisfecho, porque estoy convencido de que, incluso en ese caso, se reirán y se emocionarán muchísimo", afirma el director, David Marques.

Sinopsis

Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse, sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo.

Una divertida comedia sobre la importancia de la empatía y de saber ponernos en el lugar de los demás.

Sony Pictures International Productions presenta Haciendo amigos, una producción de Pequeñas Grandes cosas AIE, Bowfinger Int Pictures, Esto también pasará, Glow, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, en coproducción con Studio 33 con la participación de Atresmedia y Prime Video España y con el apoyo del ICAA, que será distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia.

Rodada en diversas localizaciones de Madrid y Canarias, Haciendo amigos llegará exclusivamente a los cines españoles el 10 de julio. Tras su paso por salas, la película estará disponible en Prime Video.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.