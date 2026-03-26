El guardaespaldas involucrado en el escándalo de Chappell Roan con la hija de Jude Law rompe su silencio: "Asumo toda la responsabilidad"

El caso que ha puesto en el punto de mira a Chappell Roan suma ahora un nuevo capítulo. Tras días de acusaciones cruzadas, el guardaespaldas implicado en el incidente ocurrido en un hotel de São Paulo ha decidido hablar… y su versión cambia el foco de la polémica.

Según ha revelado el propio Pascal Duvier en un comunicado en redes sociales, él mismo asume "toda la responsabilidad" de lo ocurrido con Ada, la hija de 11 años del actor Jude Law, y su madre, Catherine Harding.

"Normalmente no me pronuncio sobre rumores en línea, pero las acusaciones que circulan actualmente son falsas y constituyen difamación", comienza explicando. Sin embargo, lejos de desmarcarse, añade con claridad: "Asumo toda la responsabilidad por lo ocurrido el 21 de marzo".

Eso sí, el punto clave de su mensaje coincide con la defensa que ya había hecho la artista: asegura que no trabaja para ella. "Me encontraba en el hotel en representación de otra persona y no formaba parte del equipo de seguridad personal de Chappell Roan", ha subrayado, antes de añadir: "Las acciones que realicé no fueron en nombre de Chappell Roan, su equipo ni de ninguna otra persona".

El guardaespaldas también justifica su actuación, asegurando que: "Tomé la decisión basándome en la información obtenida del hotel y en lo que consideré un alto riesgo de seguridad". Aun así, reconoce que el desenlace fue negativo: "Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones, y el resultado del encuentro es lamentable".

Chappell Roan en los Premios Grammy 2026 | Gtres

Este testimonio llega después de que el futbolista Jorginho denunciara públicamente el episodio, asegurando que su hijastra simplemente miró a la cantante sin acercarse, y que aun así fue increpada de forma agresiva por el personal de seguridad, provocando que la menor rompiera a llorar.

La versión de Duvier refuerza la línea que ha mantenido Roan desde el principio: que no tuvo conocimiento del incidente y que no dio ninguna orden para que se produjera la confrontación.

Con el guardaespaldas asumiendo la responsabilidad y desvinculando directamente a la artista, la polémica entra en una nueva fase… aunque el daño a la imagen de Chappell Roan ya ha abierto un debate mucho más amplio sobre fama, seguridad y límites con los fans.