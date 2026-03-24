El nuevo y contundente mensaje de Chappell Roan por la polémica con la hija de 11 años de Jude Law: "Tolerancia cero"

La polémica en torno a Chappell Roan sigue creciendo. Tras el revuelo provocado por el altercado en el que supuestamente hizo llorar a la hija de Jude Law, la artista ha emitido un nuevo comunicado en el que insiste en que no tuvo nada que ver con lo ocurrido y marca distancia con cualquier comportamiento inapropiado.

El conflicto comenzó cuando el futbolista Jorginho Frello denunció públicamente que su hijastra, Ada, de 11 años (fruto de la relación de su pareja Catherine Harding con Law), fue increpada de forma agresiva por un guardia de seguridad en un hotel de Brasil.

Jorginho vía Instagram | Instagram Jorginho

Según la versión de la familia, la niña simplemente pasó cerca de la mesa de la cantante para comprobar si era ella, sin interactuar ni pedir nada. Sin embargo, aseguran que un miembro de seguridad intervino de manera "agresiva", haciendo que la menor acabara llorando.

Ante la avalancha de críticas, un portavoz de la artista ha sido tajante en un comunicado recogido por DailyMail: "Chappell no tenía conocimiento de ninguna interacción entre esta madre/hija y una empresa de seguridad externa. No los vio en el desayuno en su hotel, como afirmó en su vídeo. No dio instrucciones a su personal de seguridad ni a nadie de su equipo para que interactuaran con ellos".

El comunicado va más allá y subraya la postura de la cantante: "Chappell exige a sus equipos los más altos estándares y no tolera ningún tipo de comportamiento agresivo hacia ella o sus aficionados".

La propia Roan ya había dado su versión en redes sociales, donde negó haber presenciado la escena: "Ni siquiera los vi. Ni siquiera vi a una mujer y a un niño. Nadie se me acercó, nadie me molestó. Simplemente estaba desayunando en mi hotel".

Además, quiso dejar claro su posicionamiento respecto a sus fans: "No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños, eso es una locura. Lo siento por la madre y el niño… Si te sentiste incómodo, eso me entristece mucho. No te lo merecías".

Por su parte, Catherine Harding también ha compartido su versión de los hechos en redes, cuestionando si el guardia actuó por iniciativa propia o bajo indicaciones, y señalando que, en cualquier caso, la situación "cruzó una línea".

Mientras las versiones siguen enfrentadas, la polémica ha puesto en el centro del debate los límites entre seguridad y trato al público, dejando a Chappell Roan en una posición delicada en pleno auge de su carrera.