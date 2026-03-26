Sale a la luz un vídeo de Chappell Roan ordenando a su seguridad actuar contra un fan en medio de su crisis de reputación

Chappell Roan está viviendo una crisis reputacional que no deja de escalar. En plena polémica por el incidente con la hija de Jude Law, un vídeo antiguo de la artista ha salido a la luz y está alimentando aún más las críticas en redes sociales.

En las imágenes, que se han hecho virales en las últimas horas, se puede ver a la cantante reaccionando ante un fan que la estaba grabando. En lugar de ignorarlo, Roan llama a su equipo de seguridad y les pide que intervengan para frenar la situación, en una escena que muchos usuarios están interpretando como una prueba de que sí ha recurrido en otras ocasiones a este tipo de actuaciones.

El vídeo ha generado una oleada de comentarios en redes, donde muchos cuestionan la coherencia de su defensa reciente. La artista había asegurado que no dio ninguna instrucción a su equipo en el caso ocurrido en Brasil, donde un guardia increpó de forma agresiva a una niña de 11 años, provocando que rompiera a llorar.

Este nuevo material ha intensificado el debate y ha dividido aún más a la opinión pública. Mientras algunos defienden el derecho de la cantante a proteger su privacidad, otros consideran que el vídeo refuerza la versión de la familia implicada en el incidente.

La polémica llega en un momento especialmente delicado para Roan, que en cuestión de días ha pasado de protagonizar uno de los ascensos más meteóricos del pop reciente a enfrentarse a una crisis mediática de gran alcance.

Con cada nuevo detalle que sale a la luz, la presión sobre Chappell Roan aumenta… y su relación con los fans, clave en su éxito, se encuentra ahora en el centro del huracán.