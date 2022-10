Christian Bale tuvo que mediar entre Amy Adams y un director acusado de "abuso y comportamiento lunático"

Los rodajes pueden dar lugar a ambientes de trabajo muy estresantes y en ocasiones las discusiones no tardan en brotar. Un ejemplo reciente sobre lo complicado que puede ser una producción es la polémica que ha rodeado a 'Don't Worry Darling'.

Pero los problemas en rodajes vienen de muy atrás. En una entrevista para 'GQ', el actor Chistian Bale habló precisamente de su experiencia personal durante el rodaje de 'La Gran Estafa Americana', donde tuvo que mediar para que la tensión entre Amy Adams y el director David O. Russell, no saltara por los aires.

"Tiendo a intentar ser un mediador. Está en mi naturaleza, tratar de decir: 'Oye, vamos, sentémonos y averigüemos eso. Tiene que haber una manera de hacer que todo esto funcione'", aclarando que la fuerte personalidad de los roles que interpretaban complicaba su forma de lidiar con la discusión.

"Además, debes recordar que también era la naturaleza de los personajes. ¿Cierto? Esos personajes no eran personas que retrocedieran ante nada", reflexiona.

"Cuando trabajas con personas con el inmenso talento creativo de Amy o David, sabes que habrá sorpresas", dijo Bale. "Estaba lidiando con dos talentos tan increíbles allí".

Christian Bale y Amy Adams en 'La Gran Estafa Americana' | Columbia Pictures

Las declaraciones de Bale concuerdan con la información filtrada por parte de las oficinas de Sony en 2014, donde salió a la luz un correo electrónico del periodista Jonathan Alter. En el texto se hacía referencia el excesivo mal comportamiento que Russell ejerció sobre Adams en el set de rodaje, donde se mencionaba precisamente la intervención de Bale. "Su abuso y su comportamiento lunático son extremos, incluso para los estándares de Hollywood", exponía el texto.

Precisamente David O. Russell ha adquirido la fama de ser un cineasta complicado. Figuras como George Clooney o Julia Stiles llegaron a denunciar el comportamiento inadecuado del director, siendo bastante común que los artistas que colaboran con él, no quieran volver a trabajar en sus proyectos.

Precisamente en 'Amsterdam', su última película, que llega ahora a los cines y protagoniza Christian Bale, retrasó un año su fecha de estreno después de que actores de la película boicotearan al autor tras ser investigado por tocar de forma inapropiada a su sobrina. Incluso Margot Robbie alegó que la policía tuvo que acceder al rodaje de la película de Russell en el set.

Bale afirma que debe su carrera profesional a los descartes de Leonardo DiCaprio

Otro de los aspectos de la entrevista que más llamó la atención, fueron las declaraciones del actor en torno al actor Leonardo DiCaprio, quién afirma que se convirtió en un emblema tan fuerte para una generación de actores, que todos los papeles de renombre acaban pasando por él.

Leonardo DiCaprio en CinemaCon | GTRES

"Da igual lo que te cuenten. Da igual lo bien que te lleves con los directores. Muchas de esas personas con las que he trabajado previamente siempre le ofrecieron el papel a él primero", explicaba Bale. "Sospecho que casi toda la gente de una edad similar a la suya en Hollywood le debe su carrera a que en algún momento Leo rechazara algún proyecto".

Aunque lejos de guardar rencor a su compañero de profesión solo tiene buenas palabras y admira el mérito de haber llegado a una posición en la que no le gustaría verse. "¿Sabes lo agradecido que me siento por conseguir cualquier papel? Yo no puedo hacer lo que hace él". Puedes ver más información al respecto en el vídeo que te dejamos al inicio de la noticia.

