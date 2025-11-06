Goldie Hawn cuenta delante de su hijo Oliver Hudson cómo fue su circuncisión: "Necesitaba una pinza más grande"

La nominada al Oscar Goldie Hawn estuvo casada durante seis años con Bill Hudson. En este primer matrimonio, tuvo dos hijos: Oliver y Kate, ambos también actores. De hecho, Goldie tuvo un tercer hijo con su pareja actual Kurt Russell, Wyatt Russell; por lo que estamos ante una familia de intérpretes en toda regla.

Ahora, Oliver y Kate presentan juntos un podcast, Sibling Revelry, y el pasado lunes 3 de noviembre recibieron con los brazos abiertos a nada menos que su madre. Un programa muy especial en el que Goldie vio oportuno hablar de la circuncisión de su hijo.

La familia de Kurt Russell, Goldie Hawn, Kate Hudson y Oliver Hudson | Getty Images

"Tenia un mes", recuerda Goldie sobre Oliver: "Estaba muy, muy preocupada. Quería estar ahí porque sentía que podía ayudarlo a encontrarse bien". Sin embargo, no le dejaron entrar en la sala de operaciones y tuvo que esperar fuera, donde vivió otra anécdota que ha sacado a la luz.

"El médico vino y me dijo: Te alegrará saber que necesitaba una pinza más grande", comenta la actriz antes de expresar en el podcast que la broma del doctor no fue tan bien recibida: "Dije: Oh Dios mío, ¿ahora qué?".

Oliver Hudson junto a su madre, Goldie Hawn, y su padrastro, Kurt Russell | Getty

Olive ríe mientras su madre cuenta la historia. Una historia que ya habría contado tiempo atrás en un programa de televisión y que parece que le encanta recordar.

A sus casi 80 años, Goldie Hawn lleva un lustro alejada de la industria de Hollywood. Mientras, Oliver se prepara para el estreno de su próxima película en Netflix Una navidad ex-cepcional y Kate estrenó este mismo año la serie Una nueva jugada.