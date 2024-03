Oliver Hudson, el hijo de Goldie Hawn, revela los traumas de su infancia de los que culpa a su madre: "Me sentí desprotegido"

Oliver Hudson, de 47 años, es el hijo mayor de Goldie Hawn, fruto de su matrimonio con Bill Hudson. De esta relación nació también Kate Hudson. Poco después la relación se rompió y cuando Goldie conoció a Kurt Russell este se convirtió en el auténtico padre de esos niños, ya que Bill no estuvo demasiado presente en su vida.

Ahora Oliver, que también trabaja como actor, ha contado que, aunque su madre siempre fue la única constante en su vida, paradójicamente cree que gran parte de los traumas de su infancia se deben a ella. Así lo ha revelado en el podcast que tiene junto a su hermana, Sibling Revelry.

Hace poco acudió a un retiro espiritual donde iba a tratar dichos traumas, y él llegó allí pensando que todo iba a girar "alrededor de mi padre y de Kurt Russell, porque fue él el que me crió". Pero curiosamente toda la terapia giró en torno a su madre, "todo se vino patas arriba".

"Como niño me sentí desprotegido. Ella estaba trabajando y fuera o tenía nuevos novios que a mí no me gustaban mucho. Estaba viviendo su vida". Aunque reconoce que Goldie "era una madre increíble", sí que siente, como niño que no tenía a su padre presente "necesitaba que ella estuviera allí, y a veces simplemente no estaba".

Oliver y su hermana Kate han hablado abiertamente en distintas ocasiones sobre lo complicado que fue vivir el divorcio de sus padres, incluido el sentimiento de abandono debido a la ausencia de su padre. Pero Oliver ha conseguido encontrar algún aspecto positivo en su relación.

"Cuando estuve con él fue increíble. Él me hacía caso, jugábamos al fútbol, ​​jugábamos al baloncesto, estábamos en la playa, me enseñó a pescar. Es raro porque él estaba muy presente, pero nunca estuvo allí, ¿sabes a lo qué me refiero?".