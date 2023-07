Goldie Hawn cuenta la verdadera razón de que nunca se casara con Kurt Russell y su reflexión te hará replantearte tu vida

Goldie Hawn ('La muerte os sienta tan bien') y Kurt Russell ('Los odiosos ocho') se conocieron durante el rodaje de 'Una banda loca, loca' en 1968 cuando el actor tenía 22 años y la actriz tan solo 17 años. Sin embargo, sus caminos continuaron por separado y Hawn comenzó una relación con Bill Hudson, con quien dio la bienvenida a sus dos hijos, Oliver Hudson y Kate Hudson.

Finalmente, tras divorciarse de Hudson en 1982, los caminos de Hawn y Russell se volvieron a cruzar un año después en el set de 'Chicas en pie de guerra', año en el que comenzaron su relación. Tres año después, en 1986, tuvieron su primer hijo juntos, Wyatt, y desde entonces, Russell se convirtió también en un gran padre para los actores Oliver Hudson y Kate Hudson después de que su padre biológico les repudiara, como puedes ver en el vídeo de arriba.

La familia de Kurt Russell, Goldie Hawn, Kate Hudson y Oliver Hudson | Getty Images

La ganadora del Oscar, que siempre se ha mostrado abierta públicamente y no ha dudado en relatar su lucha contra la depresión, ahora ha reconocido el verdadero motivo por el que no se ha casado con Russell tras más de 40 años de relación durante una entrevista en la que Hawn ha respondido a la cuestión con sinceridad:

"¿Por qué deberíamos de casarnos? ¿No es mejor esa pregunta?", contradice Hawn. "Porque ya hemos estado casados y cuando no funciona acaba tornando en algo muy feo. Alguien tiene que quedarse algo. Siempre es feo", explica.

"Alguien tiene de verdad que mirar y decir, '¿cuántos divorcios son divertidos? ¿Cuántos divorcios realmente no cuestan dinero? ¿Cuántos divorcios te hacen odiar a la persona más que antes? ¿Cuántos divorcios han hecho daño a niños?'", enumera la actriz para CNN.

"Me gusta la idea de poder despertarme por la mañana y tomar la decisión cada día de si quiero estar ahí", revela con firmeza, en una reflexión que a muchos les hará pensar si reafirmar su decisión cada día no es un compromiso más fuerte que cualquier matrimonio convencional.

La familia de Goldie Hawn, Kurt Russell y Kate Hudson | Getty Images

Hawn ha admitido que no le atrae la idea de estar en un matrimonio, sino más bien decidir conscientemente y reafirmar cada día que continúan deseando estar juntos. "Las relaciones son difíciles", ha afirmado. "No siempre son fáciles. Hay todo tipo de obstáculos por los que pasamos. Hay cosas en las que creemos y cosas en las que no creemos estar de acuerdo".

"Creo que, en última instancia, mantenerse independiente con un pensamiento independiente es importante para que puedas aferrarte a ti mismo y realmente puedas tener ese sentimiento", ha concluido Hawn.