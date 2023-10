Goldie Hawn cuenta su "poderosa" experiencia con unos extraterrestres que le "tocaron la cara": "Lo sentí como el dedo de Dios"

Muchas son las personas que creen que hay vida más allá de la Tierra y, algunas de estas personas han llegado a relatar experiencias cercanas que han vivido con seres extraterrestres. Una de ellas es Goldie Hawn quien ha contado en Time to Walk, de Apple Fitness+, lo que le pasó cuando tenía unos 20 años y trabajaba de bailarina.

Así, la actriz de 77 años comenta como se fue a dormir al coche de una amiga tras ensayar en West Covina, California, cuando escuchó un "sonido agudo" que provocó que empezara a mirar por la ventana: "Vi estas dos o tres cabezas de forma triangular. Eran de color plateado, con un corte en forma de boca, una pequeña nariz y sin orejas", describe. "Me estaban señalando, señalándome en el coche como si estuvieran hablando de mí. Y estaban zumbando...".

"No sabía si era real o no. Y finalmente, salí de eso. Fue como salir de un campo de fuerza. Entonces volví con el resto y les dije: Oh, Dios mío. Creo que hice contacto con el espacio exterior, es decir, algo así"".

Tras mucho tiempo pensando si podía haber sido un sueño se puso en contacto con un astrofísico de la Universidad de Champaign, Illinois, gracias al que pudo visitar su laboratorio de realidad virtual donde pudo recorrer la Vía Láctea: "Entré en lo que considero el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Estaba feliz. Estaba tranquila. Fue tan hermoso. Fue tan extraño, pero me sentí como en casa. Me emocioné, lloré aquí y allá, y dije: No lo entiendo, pero una vez tuve una experiencia que tuvo que ver con la visita de alguien".

Entonces, allí, vivió lo que ella considera como una "terapia de regresión" mientras hablaba con el profesor por el que llegó a recordar más detalles: "De repente recordé algo. Me tocaron la cara. Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de Dios. Fue el sentimiento más benévolo y amoroso. Fue poderoso. Estaba lleno de luz", recuerda.

Pero no queda ahí este tipo de experiencias. La madre de Kate Hudson confiesa que en otro momento tuvo un sueño donde vio "seis luces aparecer sobre una montaña". Tiempo después visitó Avebury, un monumento inglés parecido a Stonehenge: "Llegamos al lugar y, por Dios, estaba parada en esta colina, mirando hacia abajo sobre un valle que estaba oscuro. Ese era exactamente el lugar en mi sueño, y un círculo en las cosechas de solo un corazón", dice emocionada Hawn.

"He coleccionado corazones toda mi vida. Construí una casa de corazones. He hecho todo con corazones. Y miré esto y pensé: No sé nada, pero si esto es una señal, la aceptaré", comenta sobre su reacción.

Aunque, termina diciendo que no le preocupa no saber exactamente el significado de estas experiencias: "Nunca lo sabré. Y me gusta así. No quiero saberlo todo".