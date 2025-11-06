Los mejores amigos de las series de Neox: ¿Quién no ha soñado con tener una amistad así?

Una buena serie es como un amigo: siempre está ahí para acompañarte, tanto en los momentos divertidos como cuando estás de bajón y necesitas distraerte. Y dentro de las series, por supuesto, encontramos muchas parejas de amigos que se convierten en los nuestros. De eso sabe un montón Neox, canal que está de 20 aniversario y que ha llenado su parrilla con las amistades más sinceras, divertidas y entrañables de la televisión, desde Friends a Modern Family, pasando por supuesto por Los Simpson.

Leonard y Sheldon (The Big Bang Theory)

Leonard y Sheldon en 'The Big Bang Theory' | CBS

La amistad entre Leonard y Sheldon es el ejemplo perfecto de que alguien puede ser tu mejor amigo y, a la vez, poner a prueba tu paciencia todos los días. Sheldon no es, precisamente, el compañero perfecto: contratos de convivencia, manías, rarezas infinitas y además de un don de gentes escaso. Sin embargo, ambos conectan y podríamos decir que se admiran y se necesitan, aunque no lo reconocerían. Y eso es lo que les hace tan entrañables, que más allá de sus locuras y sus frikadas, son dos personas que terminan conectando a nivel humano, por mucho que eso no pareciera posible.

Monica y Rachel (Friends)

Rachel, vestida de novia, se reencuentra con su antigua compañera, Mónica | NBC

Desde que Rachel aparece en el Central Perk vestida de novia tras abandonar a Barry, Monica, muy a su pesar, la "adopta" como amiga y compañera de piso. Ya se conocían de antes, pero la relación se había enfriado y es a partir de esta nueva etapa cuando se hacen inseparables. Durante las primeras temporadas Monica es mitad una amiga y mitad una madre para Rachel. No es fácil encauzar a una chica que no sabe nada de la vida, pero tampoco aguantar a una maniática del orden como Monica como compañera de piso. Pero más allá de eso, siempre están ahí para ofrecerle el hombro la una a la otra cuando se equivocan; incluso en la vida real.

Chandler y Joey (Friends)

Matthew Perry Matt LeBlanc como Joey y Chandler en Friends | NBC

Al otro lado del rellano, Chandler y Joey viven en un piso mucho peor decorado pero donde nunca falta la diversión: pizza, dardos, futbolín, sillones reclinables y episodios de Los vigilantes de la playa. Y gallinas (o gallo) y patos, por supuesto. Son el clásico dúo antagónico que encaja a la perfección: Joey aporta la inocencia y el encanto, mientras que Chandler pone el sarcasmo y el sentido común (casi siempre). Pero lo que siempre nos emocionará serán esos vídeos recopilatorios en los que uno está en el apartamento y el otro irrumpe para darle un fuerte abrazo.

Stewie y Brian (Padre de Familia)

Padre de familia - Temporada 9 - Capítulo 17: Brian & Stewie (Parte 1) | FOX

Se suele decir que si tienes un perro y luego un bebé, tu mascota será muy protector con el pequeño. Con Brian y Stewie, esta dinámica va mucho más allá, ya que no son ni un perro ni un bebé normales: un can que habla y es un redicho y un niño con delirios de grandeza, casi un mini dictador. Su dinámica es divertidísima, ya que Stewie empuja a Brian a salirse de su zona de confort y vivir muchas aventuras absurdas, incluidos viajes en el tiempo, así como a plantearse dudas existenciales.

Phil y Gloria (Modern Family)

Gloria y Phil en Modern Family | ABC

En Modern Family, una de las amistades más especiales y atípicas es la de Phil y Gloria. Son dos personajes que, aparentemente, nada tienen que ver, pero que encajan de maravilla y siempre que los guionistas los juntan surgen momentos divertidos y tiernos. Gloria le enseña a Phil a tener más carácter, porque de eso ella va sobrada, y él, un tipo con un gran corazón casi infantil, le recuerda que ser bueno con los demás siempre está bien.

Ted y Marshall (Cómo conocí a vuestra madre)

Jason Segel y Josh Radnor, Marshall y Ted en 'Cómo conocí a vuestra madre' | CBS

Nadie puede negar que Ted de Cómo conocí a vuestra madre tiene los pies bastante despegados del suelo. Él, con sus sueños de futuro platónico, no para de ver señales del universo por todas partes y no pocas veces termina llevándose un buen chasco. Y por eso es tan importante para él tener cerca a alguien como Marshall, mucho más tranquilo y pragmático, que le levanta cuando las cosas salen mal y le escucha. Y Marshall, a su vez, necesita que alguien como Ted para que le empuje a perseguir sus sueños. Una amistad de toda la vida, de esas que pasan por muchas etapas pero siempre resiste (con perdón de Barney).

Bart y Milhouse (Los Simpson)

Bart Simpson y Milhouse | 20th Television Animation

¿Quién no ha soñado con tener un amigo con quien tomarse un Fresisuis en el Badulaque? Bart y Milhouse representan muy bien la amistad infantil; quedar con tu amigo todas las tardes sin un plan concreto y, cuando te aburres, se te empiezan a ocurrir travesuras que hacer para matar el tiempo. A Bart nunca le faltan esas ideas de niño pillo y Milhouse siempre está dispuesto a seguirle. Y, luego, cuando les atrapan, son de los que sufren el castigo juntos porque nunca se traicionan.

¿Y tú? ¿Tienes amigos tan emblemáticos como los de estas series? Neox nos ha regalado momentos inolvidables en la televisión, eso está claro. Pero, sin estos personajes, nada de esto habría sido posible.