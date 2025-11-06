Enormes críticas para Todas las de la ley, la nueva serie de Ryan Murphy con Kim Kardashian: "La peor serie que jamás se ha hecho"

El 4 de noviembre se estrenaba All's Fair (Todas las de la ley), la nueva serie de Ryan Murphy tras Monstruo: La historia de Ed Gein donde daba un giro radical con una temática mucho más frívola y un reparto completamente femenino.

Murphy ha contado con estrellas de alto nivel para la ficción como: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close.

Todas las de la ley es un equipo de abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego, reza la sinopsis.

Sarah Paulson, Kim Kardashian y Niecy Nash-Betts en Todas las de la ley | Disney+

Pero la crítica ha sido demoledora con la serie y ha recibido comentarios muy negativos por parte de la prensa especializada:

The Times dice que "bien podría ser el peor drama televisivo jamás realizado" y que el diálogo es "un tsunami de clichés torpes que ahoga toda la serie en los primeros cinco minutos". "Está tan impregnada de su flujo nocivo y estúpido de eslóganes feministas, y nuestras heroínas son tan pésimas, que a veces parece que ni siquiera le gustan mucho las mujeres".

Kelly Lawler, de USA Today, también apunta que puede ser "la peor serie de televisión del año", Lucy Mangan, de The Guardian afimró: "No sabía que todavía fuera posible hacer televisión tan mala".

Angie Han, de The Hollywood Reporter, criticó directamente la interpretación de Kim Kardashian: "Rígida e inexpresiva, sin una sola nota auténtica… Su mera presencia, que logra generar revuelo y poco más, parece apropiada para una serie que parece querer más explotar fragmentos virales que ser visto".

Ed Power, del Daily Telegraph, ataca directamente a Ryan Murphy al que califica de "el sumo sacerdote de la televisión de mal gusto y vulgar".

Vulture comenta que Todas las de la ley es una "televisión de algodón de azúcar": "pegajosa, ligera y, una vez que termina, a la vez satisfactoria y nauseabunda". "Un diorama de un drama legal más que un drama legal en sí, una serie sobre divorcios contenciosos que no pasa ni un segundo frente a un juez en sus tres primeros episodios".