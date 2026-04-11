El generoso gesto de Ben Affleck con Jennifer Lopez: el actor le regala su parte de la casa de 60 millones de dólares

El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Lopez saltó por los aires en el verano de 2024 tras meses de rumores acerca de su relación.

Esta segunda oportunidad que se dieron no tuvo un final feliz, aunque ambos siguen ligados gracias a la amistad que entablaron sus respectivos hijos. Eso sí, la cantante no ha dejado de cerrar capítulos tras su divorcio del actor.

El último de ellos, ha sido el relativo a la mansión que adquirieron en 2023. Según ha informado TMZ, Ben Affleck le ha regalado a su ex la totalidad de su parte de esta propiedad valorada en 60 millones de dólares.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Cordon Press

Al parecer, la expareja modificó su acuerdo de reparto de bienes, que muestra una "transferencia de bienes entre cónyuges". Aunque el documento no especifica la naturaleza exacta de la transferencia, fuentes cercanas a la situación informaron al medio que Affleck le cedió a JLo su parte sin coste alguno.

Affleck y Lopez compraron esta lujosa mansión en Beverly Hills, California, por casi 61 millones de dólares en junio de 2023, cuando aún estaban casados, y supuestamente la pagaron en efectivo.

La mansión de Beverly Hills de Ben Affleck y Jennifer Lopez | Cordon Press

Esta imponente vivienda está afincada en un terreno que consta de unos 3.500 metros cuadrados y su interior está divido en 12 dormitorios, 24 baños, cancha de baloncesto o piscina.

En julio de 2024, antes de confirmarse su separación, la pusieron a la venta, pero el verano pasado, Affleck y Lopez retiraron la mansión del mercado viendo que solo podían venderla por debajo de su valor.