Evan Rachel Wood aclara su polémica con Prácticamente magia 2: tras el disgusto por su reemplazo

La ausencia de uno de los rostros originales en la secuela de Prácticamente magia ha generado un intenso debate entre los seguidores del clásico fantástico de noventa.

Según publica ha compartido la actriz en sus redes sociales, Evan Rachel Wood ha querido aclarar de forma definitiva los motivos por los que no participó en Prácticamente magia 2, explicando cómo las modificaciones narrativas respecto a la novela original de Alice Hoffman imposibilitaron el regreso de su personaje.

Evan Rachel Wood | Gtres

La intérprete, que encarnó en 1998 a Kylie Owens (la hija mayor del personaje de Sandra Bullock), ha visto cómo su papel ha sido rejuvenecido y reescrito para ser asumido en esta nueva entrega por la joven actriz Joey King.

"Leí el libro y parece que no lo están siguiendo", explicó a ET . "Creo que, en el libro, habría tenido sentido que volviera. Creo que, por la forma en que lo están abordando, por cómo lo están haciendo, no tiene sentido. Nos encariñamos mucho con ese elenco cuando éramos niños. Así que, perder la oportunidad de ver a ese elenco y esa casa como adultos y ver la historia con nuestros propios ojos es algo que no se puede fingir".

Ahora Evan ha aclarado lo que había dicho anteriormente, a través de un comunicado en su Instagram: "La razón es que, en el libro, la hija mayor (mi personaje) tiene casi 25 años y está embarazada. Es la hija menor quien busca la manera de acabar con la maldición. Es un misterio cómo la hija mayor está embarazada y, sin embargo, ha evitado la maldición, hasta que se revela que no se enamora de hombres, sino de mujeres".

"En la nueva película, eliminaron el embarazo y la homosexualidad de mi personaje, la rejuvenecieron y la enviaron en busca de una forma de romper la maldición, en lugar de a su hermana menor. Por eso, debido a los cambios y al intercambio de las narrativas de las hijas, no funcionó que volviera para la película", continuó.

"Me entusiasma que una nueva generación descubra estas películas, y también los maravillosos libros de Alice Hoffman. Le he enviado mi cariño a Joey King y la apoyo incondicionalmente. Espero que todos hayan disfrutado muchísimo dándole vida a la historia. Las hermanas Owens son realmente especiales", concluyó Evan.