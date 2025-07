El disgusto de Evan Rachel Wood al saber que la han sustituido en la secuela de Prácticamente Magia, era la hija de Sandra Bullock

La película Prácticamente Magia se convirtió en un fenómeno de culto desde su estreno en 1998, gracias a la conexión mágica entre Sandra Bullock y Nicole Kidman como las hermanas brujas Sally y Gillian Owens. Con el paso del tiempo, la cinta ha ido ganando más seguidores que son fieles espectadores, sobre todo en Halloween.

Es tal su éxito que 28 años después de su estreno, el otoño de 2026 traerá de vuelta ese hechizo en los cines: Prácticamente Magia 2. La secuela, cuenta con el regreso confirmado de Bullock y Kidman, quienes también son productoras.

A ellas se suman Stockard Channing y Dianne Wiest como las queridas tías Frances y Jet, junto con un elenco renovado que incluye a Joey King o Lee Pace. Sin embargo, en esta lista hay un nombre que los fans de la película echan de menos: Evan Rachel Wood.

La actriz, que interpretaba a Kylie, la hija mayor de Sally (Sandra Bullock), no estará en la secuela. Ella misma lo ha confirmado a través de historias de Instagram: "No me pidieron que volviera a la secuela de #PracticalMagic".

"Yo ofrecí mis servicios, aunque fuera por una escena o una sola frase... Me dijeron que estaban buscando un nuevo reparto", explicaba Wood. "Lamento decepcionar a los fans. No estaba bajo mi control ni en mi decisión. Me habría reunido con gusto con mis hermanas".

Habrá que esperar a 2026 para ver quién será la nueva Kylie Owens y comprobar si Bullock y Kidman consiguen volver a hechizarnos con su química en la gran pantalla.