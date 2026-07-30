¡Macaulay Culkin negocia volver a Solo en casa! Con una idea suya para la secuela de Disney

Más de tres décadas después de convertirse en el rostro navideño por excelencia de toda una generación, Macaulay Culkin está más cerca que nunca de retomar el papel que le catapultó al estrellato internacional.

Según ha revelado en exclusiva la revista People, Disney tiene en sus fases iniciales de desarrollo una nueva entrega de Solo en casa impulsada y protagonizada por el propio actor, un proyecto que ya cuenta con el respaldo de la compañía y que busca revivir la franquicia desde un enfoque totalmente renovado.

Macaulay Culkin en Solo en casa | Cordon Press

La disparatada premisa, ideada por el propio intérprete durante una de sus intervenciones públicas en la gira nostalgia Una noche nostálgica con Macaulay Culkin, propone dar un giro de 180 grados a la trama original de 1990: en esta ocasión, Kevin McCallister es un padre divorciado o viudo volcado en el trabajo que, tras desatender a su hijo, se queda fuera de la vivienda y se ve obligado a sufrir un auténtico calvario de trampas caseras instaladas por el pequeño para impedirle volver a entrar a su propio hogar

Este esperado regreso a la franquicia cinematográfica se produce tras un periodo de intensas emociones personales para el actor, quien recientemente hablaba sobre los asuntos pendientes que tenía con Catherine O'Hara antes de su muerte, recordando con cariño a quien encarnó a su icónica madre en la pantalla.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

Tras la secuela neoyorquina de 1992 y los posteriores reinicios sin el reparto original, esta nueva película prometería devolver el espíritu auténtico y la esencia humorística que convirtió a la saga en un fenómeno cultural imborrable.