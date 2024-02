Estrenos de películas de terror para 2024: de Inmaculada, con Sydney Sweeney y Álvaro Morte, al regreso de Beetlejuice

Para los que nos gusta pasar tensión ante la pantalla, el cine de terror es nuestro gran aliado. Bien sea sorprendidos por un buen susto, perseguidos por un asesino en serie, poseídos por fuerzas tenebrosas o acechados por monstruosas criaturas, este género no para de fascinarnos a pesar de utilizar frecuentemente ciertos arquetipos y patrones porque muchos de sus creadores, los más avispados, consiguen darle una vuelta de tuerca. Eso es lo que esperamos de las siguientes propuestas, que lucharán por formar parte de las mejores películas de terror de 2024: ¿cuál nos dará más miedo de todas?

Inmaculada

El 26 de abril se estrenará en España Inmaculada, una cinta de terror en la que coincidirán dos estrellas de la pequeña pantalla: Sydney Sweeney (Euphoria) y el español Álvaro Morte (La casa de papel). Ella interpreta a una novicia que ingresa en un convento y él a un cura que supuestamente la recibe con los brazos abiertos. Pero, como podemos intuir si hemos visto otras películas de terror con monjas, allí empezarán a pasar cosas chungas. Está dirigida por Michael Mohan (Los Voyeurs).

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2

La cinta Winnie the Pooh: Miel y sangre, estrenada el año pasado, aprovechó que el mítico osito naranja y su compañero Piglet se convirtieron en dominio público (como lo hizo recientemente Mickey Mouse) para convertirles en asesinos en serie. La propuesta tuvo malas críticas, pero resultó rentable: partiendo de un presupuesto de solo 100.000 dólares, recaudaron 5 millones. Así, no era de extrañar que hubiese secuela, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, que llegará este año. Y no solo eso, pues sus artífices planean todo un universo compartido con otras pelis de terror capitaneadas por Bambi o Peter Pan.

Un lugar tranquilo: Día uno

En 2018, el actor John Krasinski nos sorprendía con una inquietante historia en la que no solo era el protagonista sino también director y coguionista. Un lugar tranquilo nos llevaba hasta una Estados Unidos plagada de peligrosos alienígenas con un potentísimo oído y, por tanto, los personajes tenían que estar lo más callados posibles para no ser pillados. La original historia y su potente desarrollo la convirtieron en un taquillazo que tuvo secuela en 2021 y ahora nos llega una precuela, Un lugar tranquilo: Día uno, esta vez dirigida por Michael Sarnoski y sin los protagonistas originales, pero con Lupita Nyong'o al frente del reparto. Nos mostrará ese primer día en que las criaturas llegaron a Nueva York. Fecha de estreno, el 28 de junio de 2024.

La primera profecía

Y hablando de precuelas, este año tendremos otra que genera mucha expectación: La primera profecía (en inglés, The First Omen), que nos devuelve al universo de la película La profecía, de Richard Donner. Aquella cinta de 1976, ganadora de un Oscar por su banda sonora, contaba la historia de un matrimonio cuyo hijo, Demian, resultaba ser el anticristo. Luego, se completaría la trilogía con Damien: Omen II y Omen III: The Final Conflict (de 1978 y 1981 respectivamente) y hasta habría una cuarta película, esta vez para televisión, en 1991 titulada Omen IV: The Awakening. Ahora, 48 años después de la original, nos van a contar el nacimiento de Demian y quién fue su madre biológica. Su estreno está previsto para el 4 de abril.

Terrifier 3

Art, el payaso de la saga Terrifier, estará de vuelta este 2024. Si bien no se puede decir que Damien Leone inventase la rueda con su concepto -un payaso psicópata que se carga a todo el que se cruce durante la noche de Halloween- las dos primeras partes funcionaron tan bien que garantizaron, al menos, una tercera. Aunque todavía no hay sinopsis oficial ni tráiler, se sabe que esta entrega estará ambientada en Navidad y que regresan varios miembros del reparto de las anteriores, como Lauren LaVera (Sienna), Elliot Fullam (Jonathan) y Samantha Scaffidi (Victoria). La fecha tentativa de estreno es el 25 de octubre, pero no está del todo confirmada.

Tarot

Hay una regla en relación al Tarot que dice que nadie debe usar la baraja de otra persona. Y eso, por supuesto, es algo que incumplen los protagonistas de esta película de terror con consecuencias imprevisibles. Y por imprevisibles nos referimos a unas cuantas muertes y sustos, claro. Bajo esta premisa, basada en la novela Horrorscope de Nicholas Adams, publicada en 1992, la película Tarot pretende utilizar un elemento muy reconocible y darle un nuevo enfoque para asustar al personal. Con un estreno programado para el 10 de mayo, está protagonizada, entre otros, por Jacob Batalon (de Spider-Man: No Way Home) y Alana Boden (Uncharted).

Los Vigilantes

Ishana Shyamalan, hija del director M. Night Shyamalan (El sexto sentido), debutará este año con su primer largometraje, Los Vigilantes, tras haber participado en el guion y la dirección de algunos episodios de Servant, serie producida por su padre. Para su primera cinta ha adaptado la novela de A.M. Shine, un relato de terror gótico sobre una mujer que se queda tirada en un bosque perdido de Irlanda; allí, se refugiará en un búnker donde coincide con otros tres extraños, que son perseguidos y acosados por misteriosas criaturas cada noche. Dakota Fanning, Georgina Campbell y Olwen Fouere encabezan el elenco de esta propuesta prevista para junio de 2024.

Beetlejuice Beetlejuice

¿Te acuerdas de Beetlejuice, el clásico de Tim Burton de 1988? Pues sí, vuelve y no como un remake, sino con una continuación en la que está involucrada la mayor parte del equipo original, desde el director a los protagonistas Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, a los que se suman Jenna Ortega o Justin Theroux. Burton ha perseguido durante años la idea de hacer una secuela de aquella cinta, desde que plantease en los noventa una peli sobre Beetlejuice en Hawái, pero nunca llegaba a sacarla adelante. Hasta ahora: producida por Brad Pitt, la veremos a partir del 6 de septiembre de 2024.